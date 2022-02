Trikots ohne Gazprom: Schalke bietet limitierte Sonderauflage an - große Nachfrage

Der FC Schalke 04 wird am Wochenende aufgrund der aktuellen Ereignisse in speziellen Trikots auflaufen. Am Montag bietet S04 die Trikots dann in seinem Fanshop an.

Im Gastspiel beim Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr/RS-Liveticker) wird der FC Schalke 04 ohne den Schriftzug seines Hauptsponsors Gazprom auf dem Trikot auflaufen. Hintergrund ist der russische Angriff auf die Ukraine. Stattdessen wird auf der Brust der S04-Profis der Vereinsname "Schalke 04" zu lesen sein. Für diese Entscheidung gab es im Netz viel Lob von den Fans. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Königsblauen die Spieltrikots auch in ihrem Online-Fanshop anbieten. Am Montag werde eine limitierte Sonderauflage erhältlich sein, teilte der Revierklub am Donnerstagnachmittag mit.

