Trotz Euphoriewelle: Karnevalsverbot für Fortuna-Kader

Mit zwei Siegen zum Einstand hat Daniel Thioune Fortuna Düsseldorf vom Relegationsplatz befreit. Karneval fällt für seine Mannschaft dieses Jahr aber dennoch aus.

Was Daniel Thioune als Trainer von Fortuna Düsseldorf in kurzer Zeit bewirkt hat, ist durchaus bemerkenswert. Mit den beiden Siegen gegen Schalke und Aue haben sich die NRW-Landeshauptstädter wieder auf Platz 13 vorgearbeitet. Die Mannschaft um Top-Torjäger Rouwen Hennings sprüht wieder vor Selbstvertrauen uns Selbstsicherheit. Zumal die Düsseldorfer beim 3:1 gegen Aue am vergangenen Sonntag zum ersten dritten Mal in dieser Saison drei Tore in einem Spiel geschossen haben.

„Wenn du Spiele gewinnen willst, musst du Tore schießen. Das ist uns gut gelungen, auch wenn wir noch Verbesserungsbedarf haben“, sagte Ex-Schalker Marcel Sobottka im Fortuna-Talk. Gleichzeitig drücken die Düsseldorfer weiterhin auf die Euphoriebremse. Sobottka: „Wir haben zwei Siege geholt. Das ist für den Moment gut. Aber: Es ist nur ein Punkt auf den Relegationsplatz. Wir haben noch nichts gewonnen. Es ist noch nicht vorbei.“

Der nächste Sieg wirkt allerdings bereits zum Greifen nah. Fortuna surft nach dem Trainerwechsel auf einer kleinen Euphoriewelle, der kommende Gegner Jahn Regensburg ist nach einem starken Saisonstart etwas abgestürzt. In den vergangenen elf Spielen haben die Bayern nur zwei Siege geholt, neun Spiele verloren, vier davon zuletzt in Folge.

Allerdings fehlt Hennings zunächst, der sich gegen Aue die fünfte Gelbe Karte abgeholt hat. Für den Ersatz hat Thioune die Qual der Wahl. Robert Bozenik präsentierte sich zuletzt verbessert, Lex-Tyger Lobinger hat zuletzt ordentliche Leistungen bei der U23 gezeigt. Und dann wären da noch der nach seiner Roten Karte gut aufgelegte Kristoffer Peterson oder eben auch der nicht mehr verletzte Emmanuel Iyoha, einer von Thiounes Lieblingsschüler zu Osnabrücker Zeiten.

Eventuellen Feierlichkeiten Angesicht des anstehenden Karnevalswochenendes schließt Thioune aber dennoch aus: „Ich bin kein Karnevalist, ich habe auch nicht geplant, einer zu werden. Ich habe geplant, dass wir noch fleißig arbeiten müssen. Wenn ein paar Narren am Trainingsgelände sind, müssen wir sie leider vom Training ausschließen, weil es nicht öffentlich ist. Allen Düsseldorfern eine schöne Karnevalszeit, aber ich und mein Team sind raus.“