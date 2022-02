2. Liga: Nächster Schalke-Gegner siegt - HSV und Werder patzen

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Siegesserie von Holstein Kiel beendet. Der Hamburger SV und Werder Bremen mussten sich mit Remis' begnügen.

Die Mannschaft von Karlsruhe-Trainer Christian Eichner gewann am Samstag vor 7953 Zuschauern in Kiel mit 2:0 (1:0). Daniel O’Shaughnessy (17. Minute) und Fabian Schleusener (68.) erzielten die Tore für die Gäste. Holstein hatte zuvor drei Spiele in Serie gewonnen und seit dem 2. Oktober nicht mehr zu Hause verloren. Der KSC nimmt durch den Erfolg zumindest vorübergehend den neunten Tabellenplatz ein, während Kiel auf Rang elf zurückfällt. Am nächsten Wochenende empfängt der KSC den FC Schalke 04.

Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Punkte liegen lassen, ist aber trotzdem zunächst auf Rang zwei vorgerückt. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kamen die Hanseaten beim SV Sandhausen zu einem Unentschieden und haben nun seit sieben Spielen nicht mehr verloren. Nach dem frühen 1:0 der abstiegsbedrohten Gastgeber durch Pascal Testroet (15. Minute) gegen den zunächst behäbigen HSV drehten die Gäste nach der Pause auf und kamen durch einen Treffer von Sonny Kittel (59.) noch zum verdienten 1:1 (0:1).

Werder Bremen hat trotz eines 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Durch das Unentschieden am Samstag gegen die Schanzer verpasste Bremens Trainer Ole Werner dagegen nach zuvor sieben Siegen in Serie die Einstellung des Startrekords von Club-Ikone Otto Rehhagel. Niclas Füllkrug brachte Werder vor 15 000 Zuschauern in der 75. Minute in Führung . Filip Bilbija glich in der 85. Minute aus. Ingolstadt verbesserte sich durch den Punkt mit 15 Zählern vorübergehend auf Platz 17.