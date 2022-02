Im Ausland: Ex-Schalke-Profi findet eine neue Herausforderung

Viele Fans des FC Schalke 04 werden sich noch an Yevgen Konoplyanka erinnern. Der ukrainische Flügelflitzer hat nun eine neue Herausforderung gefunden.

Yevgen Konoplyanka wurde in seiner Zeit auf Schalke nicht glücklich. Der Flügelflitzer kam im Sommer 2017 für 12,5 Millionen Euro vom FC Sevilla zum FC Schalke 04, wurde mit einem der besten Verträge bei den Königsblauen ausgestattet, und enttäuschte schlichtweg.

Nach 78 Einsätzen, 13 Toren und neun Vorlagen verließ er Schalke nach zwei Jahren in Richtung ukrainische Heimat zu Shaktar Donezk. Nach 46 Spielen (fünf Tore, drei Vorlagen) zieht es den 86-maligen (21 Treffer) ukrainischen Nationalspieler weiter. Nach dem Karrierebeginn bei Dnipro Dnipropetrovsk in der Ukraine, dem Engagement beim FC Sevilla in Spanien, auf Schalke in Deutschland und der Ukraine-Rückkehr nach Donezk, folgt nun ein Abenteuer in Polen.

Cracovia Krakau, ein polnischer Erstligist und der älteste Sportklub des Landes - Cracovia wurde 1906 gegründet - gab die Verpflichtung des 32-jährigen Konoplyanka bekannt. In Polen ist das Transferfenster noch bis zum 28. Februar geöffnet.

"Yevgen, wir begrüßen dich beim ältesten Sportverein Polens und wünschen dir eine erfolgreiche Zeit", heißt es auf der Homepage des Tabellenneunten der polnischen Ekstraklasa.