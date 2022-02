Schalke: Keeper Fraisl spricht über seine Zukunft

Der Vertrag von Martin Fraisl läuft am Saisonende aus. Der Schalker Torwart hat dazu eine klare Meinung, wie er in einem Interview verraten hat.

Torwart Martin Fraisl kann sich einen längerfristigen Verbleib bei Schalke 04 vorstellen. „Ich fühle mich auf Schalke sehr, sehr wohl und mag die Leute im und um den Verein“, sagte der 28 Jahre alte Österreicher bei Spox und Goal. Eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages kann er sich „gut vorstellen“, wie er erklärte.

Fraisl verfolgt einen „klaren Karriereplan“, in den nur seine Familie eingeweiht ist. „Öffentlich spreche ich über meine Karriereschritte erst immer, sobald ich sie erreicht habe“, so der Torwart. „Aber wenn man mit Schalke in der 2. Liga spielt, kann man sich denken, was mein nächstes großes Ziel ist.“

Mit Schalke steht Fraisl derzeit auf dem fünften Tabellenplatz der Zweiten Liga – dabei liegt S04 nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Darmstadt 98. „Ich sehe sehr gute Chancen“, sagte der 28-Jährige auf einen möglichen Aufstieg von Königsblau angesprochen.

Schalke hat Fraisl noch kein adäquates Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht

Auf Schalke hatte Fraisl Ralf Fährmann im September als Stammtorwart des Zweitligisten abgelöst. 14-mal stand er in der laufenden Spielzeit auf dem Feld. Erst kurz vor Saisonbeginn war er von ADO Den Haag aus den Niederlanden nach Gelsenkirchen gewechselt. Ob er allerdings eine Zukunft bei den Königsblauen hat, ist offen. Eine leistungs- oder einsatzbezogene Klausel, die seinen Vertrag etwa im Falle des Aufstieges automatisch verlängern könnte, wurde mit Fraisl nicht vereinbart, wie diese Redaktion weiß.

Möglich wäre also ein ablösefreier Wechsel im Sommer, denn noch haben die Schalker kein adäquates Angebot für Fraisl abgegeben. Und auch Interessenten sollen schon bereitstehen. Wie die Daily Mail aus England berichtet, sollen Norwich City und der schottische Top-Klub Glasgow Rangers ein Auge auf den Österreicher geworfen haben.