Laut Berichten: Insel-Klubs an Schalke-Keeper Fraisl interessiert?

Martin Fraisl macht als Stammtorhüter des FC Schalke 04 auf sich aufmerksam. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer aus. Es soll bereits Interessenten geben.

Martin Fraisl hat sich erst im Laufe der aktuellen Spielzeit als klare Nummer Eins beim FC Schalke 04 durchgesetzt. Die Zeiten, in denen der Österreicher das S04-Tor hütet, könnten aber schon bald wieder vorbei sein. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Die Option auf eine Verlängerung besitzen die Schalker nach Informationen der „WAZ“ nicht. Dennoch solle es bislang keine Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit über den Sommer hinaus gegeben haben. Gegenüber der WAZ erklärte Sportdirektor Rouven Schröder: „Wir beobachten die Situation genau, aber unser Fokus liegt aktuell auf dem Tagesgeschäft."

Rangers sollen interessiert sein

All zu lange sollten sich die Schalker mit der Personalie Fraisl allerdings nicht Zeit lassen. Laut der englischen „Daily Mail“ haben bereits andere Teams die Fühler nach dem S04-Keeper ausgestreckt. Zum einen sollen die Glasgow Rangers aus dem schottischen Premiership über eine Verpflichtung nachdenken.

Die engsten Verfolger von Celtic Glasgow (aktuell ein Punkt hinter dem Spitzenreiter) werden vom ehemaligen Barcelona- und Arsenal-Linksverteidiger Giovanni van Bronckhorst trainiert. Dass sich bei den Schotten im kommenden Sommer auf der Torwartposition etwas tun muss, ist naheliegend. Allan McGregor, der aktuelle Stammkeeper, ist bereits 40 Jahre alt.

Auch Ex-Fährmann-Klub dran?

Ein weiterer Interessent soll laut englischen Medien Norwich City sein. Dort steht aktuell auch Schalke-Leihgabe Ozan Kabak auf dem Platz. Ob der Innenverteidiger allerdings auch im kommenden Jahr bei den „Kanarienvögeln“ unter Vertrag steht, ist ungewiss. Ebenso unklar ist die Ligazugehörigkeit von Norwich City im kommenden Jahr. Aktuell steht das Team von Dean Smith einen Punkt über den Abstiegsrängen, hat allerdings auch mehr Spiele absolviert als die Konkurrenz.

Fraisls Schalker Torhüterkollege Ralf Fährmann hat das Abenteuer Norwich City bereits hinter sich. Für den 33-Jährigen war der Ausflug nach England in der Saison 2019/20 ein Reinfall. Nach nur drei Einsätzen in acht Monaten wurde die Leihe vorzeitig abgebrochen. Fraisl hat in dieser Saison in 14 Ligaspielen für S04 14 Gegentore kassiert. Fünf Mal hielt er die Null.