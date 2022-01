"Ja, Schalke steigt auf": Leroy Sané glaubt an den S04

Leroy Sané hat sich beim FC Bayern zum Leistungsträger entwickelt. In seinem Herzen trägt der Nationalspieler weiterhin den FC Schalke 04.

Es sind schon ein paar Tage vergangen, seit Leroy Sané den FC Schalke 04 verlassen hat. 2016 wechselte er zu Manchester City, mittlerweile steht er beim FC Bayern unter Vertrag. Der 26-Jährige gilt weiterhin als einer, der den deutschen Fußball wieder an die Weltspitze führen kann.

Trotzdem hängt sein Herz weiterhin an Schalke, hier wurde der gebürtige Essener in der Knappenschmiede ausgebildet, schaffte im Jahr 2014 den Sprung zu den Profis. Und im Interview mit dem Kicker antwortete er nun auf die Frage, ob die Königsblauen in dieser Saison wieder in die Bundesliga aufsteigen werden, mit den Worten: "Das ist eine fiese Frage. Ich drücke auf jeden Fall heftig die Daumen. Aber ja, Schalke steigt auf."

Schalke steht auf Rang vier in der 2. Bundesliga

Derzeit steht Schalke auf Rang vier in der Zweiten Liga, der Rückstand auf den dritten Platz beträgt nur einen Punkt. Alles ist möglich, überhaupt kommt der Aufstiegskampf in Liga zwei wild daher, viele Klubs mischen mit.

In der Bundesliga pocht das Herz beim Blick auf die Tabellenspitze hingegen nur minimal, der FC Bayern stolziert mit sechs Punkten Vorsprung vor dem BVB auf Rang eins, der Klub steht vor dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge, die Münchener dominieren den deutschen Fußball. Leroy Sané hat daran einen enormen Anteil - trotz seiner Probleme zu Beginn der Spielzeit, als der Nationalspieler sogar von einem Teil der eigenen Anhänger ausgepfiffen wurde.

Leroy Sané: "Es war im vorigen Jahr ein bisschen schwierig"

„Natürlich lässt einen das nicht kalt. Ich versuche nur, es nicht zu sehr an mich heranzulassen. Weil ich weiß, was ich kann“, sagt Leroy Sané dazu. Und: "Es war im vorigen Jahr ein bisschen schwierig mit Corona und den Nachwirkungen meines Kreuzbandrisses. Es dauerte eine Saison. Jetzt bin ich topfit. Also kann ich sagen: Ja, ich bin zu hundert Prozent angekommen.“ Und nebenbei drückt er Schalke die Daumen.