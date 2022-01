Rapid-Stürmer wohl in die USA - und nicht zu Schalke

Der FC Schalke 04 soll an Ercan Kara von Rapid Wien interessiert gewesen sein. Der Stürmer wird aber wohl zu einem anderen Verein wechseln.

14 Tore in 32 Einsätzen - diese Bilanz kann Ercan Kara in der laufenden Saison für den österreichischen Erstligisten Rapid Wien vorweisen.

Die Torgefahr des 26-jährigen Angreifers hätte womöglich auf dem FC Schalke 04 gut zu Gesicht gestanden. Zumindest soll der Zweitligist aus Gelsenkirchen sein Interesse an Kara bekundet haben. Darüber hatte die WAZ im Dezember berichtet.

Doch spätestens jetzt ist ein möglicher Transfer zu den Königsblauen vom Tisch. Denn der gebürtige Wiener steht angeblich vor einem Wechsel in die nordamerikanische MLS. Das berichtet das Portal transfermarkt.de und beruft sich auf seine US-amerikanische Dependance transfermarkt.us sowie MLS-Quellen. Demnach wird Kara zukünftig für Orlando City auflaufen.

Rapid Wien bestätigt bevorstehenden Wechsel

Das Trainingslager Rapids im türkischen Belek hat Kara jedenfalls vorzeitig verlassen, um Verhandlungen und medizinische Untersuchungen bei einem anderen Klub durchzuführen.

„Ercan Kara liegt ein für ihn auch wirtschaftlich sehr attraktives Angebot vor, das er unbedingt annehmen möchte. Auch wir konnten uns mit dem interessierten Klub bereits über die Ablösemodalitäten einigen“, sagte Wiens Geschäftsführer Sport Zoran Barisic. „Sollte der Wechsel wider Erwarten doch nicht zustande kommen, wird er wieder zu uns zurückkehren und aufgrund seines Charakters mache ich mir keine Sorgen, dass er nicht sofort wieder hundert Prozent für Rapid geben würde.“

Zwei Winter-Zugänge beim FC Schalke 04

Mit starken Leistungen für Rapid (37 Tore, 16 Vorlagen in 84 Pflichtspielen) spielte sich Kara in den Kreis der österreichischen Nationalmannschaft (sieben Länderspiele). Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei drei Millionen Euro. Da sein Vertrag am Saisonende ausläuft, dürfte die tatsächlich gezahlte Ablöse unter diesem Wert liegen.

Schalke hat in Andreas Vindheim (Sparta Prag/Leihe) sowie Marius Lode (FK Bodo/Glimt) bisher zwei Winter-Neuzugänge präsentiert. Ein Offensivspieler ist jedoch nicht dabei.