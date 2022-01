Kurz bevor die 2. Bundesliga am Freitag, 14. Januar, wieder startet, haben wir einen Blick auf die Marktwerte geworfen. Ein junger Schalke-Verteidiger thront an der Spitze.

Allzuviel haben der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in der laufenden Saison nicht gemeinsam. Beide eint jedoch, dass ihr wertvollster Spieler ein Innenverteidiger ist. Beim VfL ist es Armel Bella Kotchap, bei den Knappen Malick Thiaw. Beide Youngster sind laut "transfermarkt.de" bei fünf Millionen Euro Marktwert gelistet.

Thiaw schwingt sich damit sogar zum wertvollsten Spieler der Zweiten Liga auf. In der laufenden Saison ist der 20-Jährige bei den Königsblauen einmal mehr gesetzt und hat großen Anteil daran, dass Schalke mit 23 Gegentoren die viertbeste Defensive der Liga stellt. in der laufenden Saison spielte er 17 Mal durch, wurde lediglich am zweiten Spieltag nach 65 Minuten ausgewechselt.

Und es gibt noch eine gute Nachricht für alle Schalke-Fans. Thiaw ist keiner von den zwölf Spielern, deren Zukunft, nach aktuellem Stand, über den Sommer hinaus noch unklar ist. Im Gegenteil: Im Juli 2020 hatte er seinen Vertrag bis zum 30.06.2024 verlängert.

Bittencourt, Vuskovic und Krauß sind Thiaws erste Verfolger

Er wird den Schalkern also voraussichtlich noch sehr viel Freude bereiten. Gleiches gilt für Leonardo Bittencourt, dessen Arbeitspapier beim SV Werder Bremen auch bis 2024 läuft. Er kommt in dieser Saison bisher zwar nur auf acht Einsätze, in denen er zweimal traf und eine Vorlage lieferte, liegt mit einem Marktwert von 4,5 Millionen Euro im ligaweiten Vergleich hinter Thiaw auf Platz zwei.

Den muss er sich allerdings mit HSV-Innenverteidiger Mario Vuskovic teilen. Der 20 Jahre alte Kroate kommt bis dato ebenfalls auf acht Einsätze. Platz vier belegt Nürnbergs Tom Krauß mit einem Marktwert von vier Millionen Euro.