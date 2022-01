S04: Frankreich-Gerücht um Ex-Schalker Kolasinac

Sead Kolasinac, in der Vorsaison Kapitän beim FC Schalke 04, ist beim FC Arsenal außen vor. Angeblich zeigt ein französischer Klub Interesse.

Es sind keine einfachen Zeiten für Sead Kolasinac. Als Leihgabe vom FC Arsenal konnte er in der vergangenen Saison den Abstieg von Schalke 04 als Kapitän nicht verhindern. Und in London kommt er seit seiner Rückkehr kaum zum Zug. Nur zwei Einsätze in der Premier League bestritt der 28-Jährige in der laufenden Saison. Seit November wird er zudem von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst.

Laut der englischen Daily Mail darf Kolasinac den Verein bei einem passenden Angebot noch im Winter verlassen - am Ende dieser Spielzeit läuft sein Vertrag bei Arsenal ohnehin aus.

Medienbericht: Kolasinac im Fokus von Olympique Marseille

Interesse gibt es dem Bericht zufolge aus Frankreich: So soll Olympique Marseille sich mit einer Verpflichtung des linken Außenverteidigers beschäftigen. Dort würde Kolasinac auch auf einen alten Bekannten aus der vergangenen Saison treffen: Amine Harit ist derzeit von Schalke an Marseille verliehen. Nach 18 Spieltagen steht Olympique auf dem dritten Tabellenplatz der Ligue 1 und kämpft um den Einzug in die Champions League. Zuletzt war Kolasinac in Medienberichten auch mit dem FC Watford in Verbindung gebracht worden.

Kolasinac, der auf Schalke einst den Sprung in den Profifußball schaffte, war 2017 aus Gelsenkirchen nach England gewechselt. Für Arsenal bestritt er 117 Pflichtspiele (fünf Tore, 15 Vorlagen). Im letzten Winter kehrte er leihweise zu S04 für ein halbes Jahr zu S04 zurück.

Auch Ex-BVB-Star Aubameyang könnte Arsenal verlassen

Er ist nicht der einzige Profi der Gunners mit einer Vergangenheit im Ruhrgebiet, der aktuell mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Wie die Daily Mail ebenfalls berichtet, gibt es mehrere Interessenten für den früheren BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Und als möglicher Nachfolger ist ein weiterer Ex-Dortmunder im Gespräch: Nämlich Alexander Isak, der seit seinem Abschied von der Borussia im Sommer 2019 für Real Sociedad in Spanien aufläuft.