Ahmed Kutucu: Ex-Schalke-Juwel vor Rückkehr nach Deutschland

Das frühere Schalke-Juwel Ahmed Kutucu steht offenbar kurz vor einer Rückkehr nach Deutschland. Der 21-Jährige ist beim SV Sandhausen im Gespräch.

Ahmed Kutucu steht kurz vor einem Wechsel zurück nach Deutschland. Das berichtet das türkische Portal „Ajansspor“. Der Deutsch-Türke, der im vergangenen Sommer den FC Schalke 04 verlassen hatte, um zum türkischen Erstligisten Basaksehir zu wechseln, soll demnach zum SV Sandhausen verliehen werden. Dort soll der 21-Jährige, der auch schon zweimal für die türkische Nationalmannschaft aufgelaufen ist, Spielpraxis sammeln, die ihm beim Süper-Lig-Klub zuletzt abhanden gekommen ist.

Seit seinem Wechsel im Sommer kam der gebürtige Gelsenkirchener auf gerade einmal vier Pflichtspieleinsätze. Nach seinen drei Einsätzen in der Liga stand Kutucu allerdings nur dreimal überhaupt im Spieltagskader. Im Viertrundenspiel gegen Bodrumspor Ende November, als sein Klub mit 2:4 nach Elfmeterschießen ausgeschieden ist, kam er zu seinem einzigen Startelfeinsatz bisher. Seine Gesamtspielzeit in der Liga beträgt gerade einmal 37 Minuten. Sein Vertrag bei Basaksehir, die eine Ablöse von 500.000 Euro für das Sturmtalent bezahlt haben, läuft noch bis Sommer 2025.

Kutucu galt auf Schalke lange Zeit als neue Sturmhoffnung und das nächste große Talent aus der Schalker Knappenschmiede. Mit 15 Toren in der U19-Bundesliga-Saison 18/19 und seinem Bundesliga-Debüt zu diesem Zeitpunkt machte der in Gelsenkirchen geborene Deutsch-Türke auf sich aufmerksam. So richtig durchsetzen konnte er sich dann im Endeffekt aber nie.

Auf Schalke kann er auf 52 Einsätze mit vier Toren und sechs Vorlagen zurückblicken. Die Leihe zur Rückserie 20/21 in die Niederlande zum SC Heerenveen lief auch nicht wie gewünscht. Dort kam er in 15 Einsätzen allerdings überhaupt nicht zu einem Treffer. Immerhin bereitete er zwei Tore vor. Im Sommer kam es dann endgültig zur Trennung und Kutucu wechselte zu Basaksehir.