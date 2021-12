2. Bundesliga: Schalke hat offenbar Legia-Stürmer im Visier

Der FC Schalke 04 befindet sich weiterhin auf Stürmersuche. Nun kommt ein weiterer Name ins Spiel: Die Königsblauen haben angeblich Interesse an Mahir Emreli von Legia Warschau.

Hat der FC Schalke 04 seinen Wunschstürmer in Polen gefunden? Auf „sportal.az“ heißt es, dass die Königsblauen Interesse an Mahir Emreli vom polnischen Erstligisten Legia Warschau interessiert sind und sogar bereits ein Angebot für den Spieler abgegeben haben. So wird es auch vom Internet-Fußballportal transfermarkt.de berichtet.

Der 24-Jährige sei ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Qarabag in die polnische Hauptstadt so unglücklich, dass er den Verein schon wieder verlassen will. Auf dem Heimweg, nach der 0:1-Niederlage bei Wisla Plock, wurde der Mannschaftsbus von Legia Warschau von einer Hooligan-Gruppierung des Vereins verfolgt und am Zielort, dem hoch modernen und nagelneuen Legia-Trainingscenter, gestoppt. Hooligan-Gruppe drang in den Mannschaftsbus ein, bedrohte die Spieler und wurde neben Emreli auch gegen den Brasilianer Luquinhas handgreiflich. Insgesamt sollen fünf Legia-Profis körperlich angegriffen worden sein.

Seither stand Emreli nicht mehr im Kader. Wettbewerbsübergreifend hatte er bis dato 33 Einsätze absolviert, erzielte elf Tore und konnte zwei weitere auflegen. Darunter auch als Stammspieler in den europäischen Wettbewerben.

Allerdings wird auch berichtet, dass gleich mehrere europäische Klubs Interesse an den Diensten des azerischen Nationalspielers haben. Auch Premier-League-Klub Leicester City soll seine Fühler ausgestreckt haben.