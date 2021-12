Schalke: Starker S04 verschenkt Dreier in Hamburg

Der FC Schalke 04 überwintert nach einem 1:1-Remis beim Hamburger SV punktgleich mit dem HSV, der Dritter ist, auf Platz vier. Dabei war für S04 in Hamburg mehr drin.

Der FC Schalke 04, dessen Trainer Dimitrios Grammozis auf die gleiche Elf wie beim 4:1-Sieg gegen Nürnberg setzte, erkämpfte sich beim Hamburger SV ein hoch verdientes 1:1-Remis.

Der HSV legte los wie die Feuerwehr und erwischte die Schalker bei einer Ecke eiskalt. Sonny Kittel, der den Eckball zunächst zu kurz in Richtung erster Pfosten schlug, dann aber erneut ausführen durfte, weil der Ball noch gar nicht freigegeben war, fand im zweiten Versuch den völlig freien Robert Glatzel im Rückraum. Der schraubte sich hoch, nahm aus elf Metern per Kopf Maß und wuchtete die Kugel unhaltbar für Martin Fraisl oben links in den Winkel - 1:0 Hamburg (2.).

Hamburger SV: Johansson - Gyamerah (89. Wintzheimer), Heyer, Schonlau, Glatzel (89. Kaufmann), Kittel, Reis (62. Kinsombi), Jatta, Meffert, Vuskovic, Alidou (74. Muheim). FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl (60. Aydin), Palsson, Ouwejan - Zalazar, Idrizi (85. Sané) - Churlinov, Pieringer (60. Bülter). Schiedsrichter: Deniz Aytekin. Tore: 1:0 Glatzel (2.), 1:1 Itakura (87.). Gelbe Karten: Reis - Pieringer, Ranftl, Palsson.

Die Königsblauen taten sich extrem schwer, gegen das hohe Pressing der Rothosen den Ball zu behaupten. Schalke wollte dem Druck standhalten und alles spielerisch lösen, konnte sich aber kaum aus der Umklammerung befreien. Nach knapp 20 Minuten sah das Schalker Spiel dann besser aus - und prompt gab es die erste gefährliche Situation vor dem HSV-Kasten und Keeper Marko Johansson. Malick Thiaw (19.) hatte nach einer Ecke von Thomas Ouwejan für Gefahr gesorgt.





Plötzlich brannte es wieder im S04-Strafraum. Kittel und Glatzel kombinierten sich durch und Glatzel (24.) zwang Fraisl aus elf Metern zu einer Parade. Faride Alidou (40.) traf noch das Außennetz, bevor es in die Pause ging.

Schalker Chancenwucher in Halbzeit zwei

Schalke kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und hatte direkt ein dickes Ding auf dem Fuß. Johansson leistete sich einen völligen Blackout und spielte das Leder direkt in die Füße von Darko Churlinov, der aus zwölf Metern frei abschließen oder wahlweise auf einen Mitspieler abspielen konnte. Völlig fahrig jagte er die Kugel rechts am Pfosten vorbei. Wahnsinn!

Das sollte aber erst der Anfang des Schalker Chancenwuchers sein: Marcin Kaminski (62.), Marius Bülter (67.), der nach dessen Einwechselung richtig Druck machte, Churlinov (73.) und Ko Itakura (74.) vergaben beste Einschussmöglichkeiten.

Nach 13 Ecken und über 25 Torschüssen, dann doch noch die Belohnung: Bei der 13. Ecke der Partie glich Schalke zum 1:1 aus und es war ein überfälliges Tor. Die etwas zu lange Ecke landete über Rodrigo Zalazar bei Bülter, der flach und scharf vors Tor flankte. Dort stand Itakura (87.), der die Kugel aus drei Metern zum Jubel der Königsblauen in die Maschen abstaubte. Absolut verdient! 1:1, kurz danach war dann auch Schluss.