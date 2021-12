Schalke-Sportchef: "Das ist genau das Schalke, das wir haben wollen"

Beim FC Schalke 04 herrschte nach dem 4:1-Erfolg über den 1. FC Nürnberg große Freude. Auch Sportchef Rouven Schröder verteilte viel Lob an die Mannschaft.

Zumindest bis zu den Samstags- und Sonntagsspielen wird der FC Schalke 04 nach 17 Spieltagen, der Hälfte der Saison, auf Platz drei der 2. Bundesliga stehen. Ein Erfolg, für den neu zusammengestellten Kader des FC Schalke.

Dieser zeigte sich im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, im Vergleich zum Auftritt beim 1:2 beim FC St. Pauli, verbessert. So sah das auch Rouven Schröder, der nach dem 4:1-Sieg gegen den "Club" aus dem Frankenland zufrieden war.

Wir haben gesehen, dass alle Jungs vollwertig zu uns gehören und sie Spieler sind, die sich für Schalke den Allerwertesten aufreißen. Rouven Schröder

"Wir hatten im Umschaltspiel viele gute Momente und haben eine erfrischende Spielweise gezeigt, wenn wir den Ball erobert haben. Es standen sehr viele junge Spieler auf dem Feld", sagte Schröder und lobte allen voran Matchwinner Churlinov. Schröder: "Darko hat vorne sehr viel Spielfreude versprüht, im Eins-gegen-eins ist er sehr schwer zu verteidigen. Wir hatten ihn vorne in der Position, für die wir ihn auch geholt haben. Er ist in den Zwischenräumen extrem gut und kann hervorragend mit dem Ball aufdrehen. Nach solch einer langen Zeit, die er verletzt war, hat er sehr viel Selbstvertrauen an den Tag gelegt. Wir leben davon, dass alle Jungs in Form sind und die breite Brust haben, spielen zu wollen."





Doch Schröder verteilte nicht nur an die Stuttgart-Leihgabe Churlinov ein Lob - auch die Spieler, die nicht gespielt haben, wurden vom Sportchef erwähnt. Schröder betonte: "Es war ein enges Spiel, aber wie wir unsere Tore erzielt haben, das hatte alles Hand und Fuß. Auch nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich kam eine zweite Angriffswelle von uns, bei der wir viel Spielfreude gezeigt haben. Wir haben gesehen, dass alle Jungs vollwertig zu uns gehören und sie Spieler sind, die sich für Schalke den Allerwertesten aufreißen. Auch die Jungs, die nicht gespielt haben, haben sich in der Kabine mitgefreut. Das ist genau das Schalke, das wir haben wollen."