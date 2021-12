2. Bundesliga: Hannover-Gegner mit einem neuen Trainer

Das ging ja schnell: Der FC Ingolstadt hat noch vor dem Wochenende einen Nachfolger für den beurlaubten Cheftrainer Andre Schubert gefunden.

Erst am Mittwoch hatte Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt Andre Schubert nach drei Remis und sechs Niederlagen in seiner Amtszeit als FCI-Coach beurlaubt. Am Donnerstag wurde dann schon der Nachfolger vorgestellt.

Rüdiger Rehm übernimmt das Traineramt bei den Schanzern und bereitet die Ingolstädter auf das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Hannover 96 vor.

FCI-Coach Rehm brennt bereits für seine neue Aufgabe: "Ich freue mich darauf, nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, diese Herausforderung beim FCI anzunehmen. Das Team hat die Mentalität und die Charaktere für diese schwere Aufgabe, doch wir müssen auch noch das letzte, entscheidende Quäntchen herauskitzeln. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns mit allen Mitteln den Klassenerhalt erkämpfen."

198 Pflichtspiele: Rehm ist Rekordtrainer des SV Wehen Wiesbaden

Der gebürtige Heilbronner war in seiner Karriere unter anderem als Spieler in Mannheim, Saarbrücken, Aue, Offenbach und am Ende in Großaspach aktiv. Bei der SG agierte er zunächst als spielender Co-Trainer, ehe er das Team später als Chefcoach von der Regionalliga Südwest in die 3. Liga führte und dort zweimal den Klassenerhalt feierte. Es folgte eine Station in Bielefeld, bevor er schließlich von Februar 2017 bis Oktober 2021 für den SV Wehen Wiesbaden tätig war, diesen in die 2. Liga führte und dort zum Rekord-Trainer des Vereins wurde (198 Pflichtspiele). Im Oktober wurde er in Wiesbaden entlassen, nur zwei Monate später geht es für ihn eine Liga höher in Ingolstadt weiter.