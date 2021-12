Schalke-Schock: Kapitän Latza fällt bis Jahresende aus

Der FC Schalke 04 muss in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause auf seinen Kapitän verzichten. Danny Latza hat sich erneut verletzt.

Schlechte Nachricht für den FC Schalke 04: Der Zweitligist muss in den letzten beiden Spielen des Jahres am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg sowie am 18. Dezember beim Hamburger SV auf Danny Latza verzichten. Der Kapitän der Schalker hat sich bei der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung zugezogen. Das teilten die Schalker am Dienstag mit.





Latza war erst Ende Oktober in das Schalker Team zurückgekehrt, nachdem er sich am ersten Spieltag eine Knieverletzung zugezogen hatte, die ihn letztlich drei Monate zum Zuschauen zwang. Auch deshalb kommt der 32-Jährige in dieser Saison erst auf sechs Spiele für die Mannschaft von Dimitrios Grammozis, auch beim 5:2-Sieg über den SV Sandhausen vor einer Woche fehlte er aufgrund einer Prellung. Erst in vier Spielen stand Latza in dieser Spielzeit in der Startelf - gewinnen konnte Schalke keine dieser Begegnungen. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen ist der Neuzugang vom 1. FSV Mainz 05 noch nicht die erhoffte Verstärkung.

Bülter fehlte ebenfalls im Training

Bei der Trainingseinheit am Dienstag fehlte zudem auch Marius Bülter. Der Angreifer war bereits an den vergangenen Tagen aufgrund auffälliger Blutwerte als Vorsichtsmaßnahme kürzer getreten. Ob er gegen Nürnberg wieder im Kader stehen kann, ist noch unklar.

Erfreuliche Nachrichten gab es dagegen von einem anderen Quartett, das zuletzt auf St. Pauli fehlte. Florian Flick, Yaroslav Mikhailov, Marc Rzatkowski und Salif Sané konnten wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Derzeit leitet weiterhin Co-Trainer Sven Piepenbrock das Training, da Grammozis sich nach seiner Corona-Infektion weiterhin in häuslicher Isolation befindet. Die angeschlagenen Darko Churlinov, Dominick Drexler, Ralf Fährmann und Simon Terodde spulten derweil ein individuelles Programm ab