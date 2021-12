FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar bleibt ein Schalker

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat am Mittwochmittag bekanntgegeben, dass Rodrigo Zalazar in der kommenden Saison auf jeden Fall in Gelsenkirchen spielen wird.

13 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen: Das sind die Daten von Rodrigo Zalazar im Trikot des Tabellensechsten der 2. Bundesliga FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler ist aktuell von Eintracht Frankfurt an den Zweitligisten aus dem Ruhrgebiet ausgeliehen. S04-Sportdirektor Rouven Schröder hatte am Mittwochmittag eine positive Information für alle Fans des FC Schalke: Unabhängig davon, ob dem Malocherklub der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gelingt oder nicht - der 22-jährige Zalazar bleibt in der kommenden Saison ein Schalker. Zalazar hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023 Der Uruguayer, der noch auf sein A-Länderspieldebüt für die Südamerikaner wartet, wurde im Nachwuchs von Albacete Balompié, FC Málaga (2015 bis 2018) und San Félix (2016-2017) ausgebildet, bevor er seinen ersten Profivertrag im Sommer 2019 in Frankfurt unterschrieb. Später spielte er noch in Polen bei Korona Kielce, ehe er nach Schalke ausgeliehen wurde. In Frankfurt besitzt er einen Vertrag bis zum Sommer 2023.



