Schalke 04: Warum Vedad Ibisevic nicht zurückgekehrt ist

In einem Interview mit transfermarkt.de hat Ex-Schalke-stürmer Vedad Ibisevic über sein Ende auf Schalke gesprochen.

Seine Karriere endete mit einem Knall. Nach nur wenigen Monaten wurde Vedad Ibisevic im November 2020 beim FC Schalke 04 aussortiert und der Vertrag aufgelöst. Mittlerweile arbeitet der Bosnier als Stürmertrainer bei Hertha BSC. Im Interview mit transfermarkt.de hat der 37-Jährige über sein Ende auf Schalke gesprochen.

„Es ist unglücklich gelaufen. Aber im Nachhinein war es eine Riesenerfahrung. Ich würde es aber heute genauso machen und wieder so handeln“, sagte der 344-fache Bundesligaspieler. Er wurde vom damaligen Trainer Manuel Baum suspendiert, nachdem er, wie er selbst berichtete, mehrfach seine Meinung zu Team und Situation geäußert hatte. „Letztendlich hatte ich Recht. Was danach mit Schalke passiert ist, wissen wir alle. Ich habe damals meine Sorgen geäußert. Bevor ich nichts tue, wollte ich als sehr erfahrener Spieler, der kurz vor dem Ende seiner Karriere steht, etwas unternehmen. Natürlich kam meine Meinung nicht so gut an. Aber ganz ehrlich: Für mich war das am Ende auch eine Befreiung, weil es für mich sehr schwer gewesen wäre, einfach so weiterzumachen.“

Der Vorfall mit Co-Trainer Naldo habe jedenfalls nicht dazu geführt, das entscheidende Gespräch mit dem damaligen Sportvorstand Jochen Schneider sei schon vorher verabredet worden.

Einen neuen Verein hatte er sich dann nicht mehr gesucht, allerdings hatte ihn keines seiner Angebote mehr gereizt nicht. Auch das von Schalke nicht, als Schneider angefragt hatte, ob er zurückkehren würde: „Ein zweites Mal hat für mich keinen Sinn gemacht, weil das Vertrauen nicht mehr da war. Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen. Aus sportlicher Sicht hätte ich es gemacht, weil ich der Meinung gewesen bin, dass Schalke zu retten gewesen wäre. Nach der ganzen Vorgeschichte kam es für mich aber nicht infrage.“

Auch er wisse, dass im Fußball viele verrückte Dinge passieren. „Ich kenne das Geschäft und wollte einen Fehler kein zweites Mal machen. Deswegen habe ich die für mich richtige Entscheidung getroffen.“