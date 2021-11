Fortuna Düsseldorf: So steht es um André Hoffmann

Fortuna Düsseldorfs André Hoffmann musste nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Spiel gegen Hannover 96 ins Krankenhaus gebracht werden. So geht es ihm.

André Hoffmann von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler am Samstag im Punktspiel gegen Hannover 96 (1:1) ein Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten. Dies teilte sein Verein am Montagabend nach eingehenden Untersuchungen in der Uniklinik Düsseldorf mit. Brüche wurden nicht festgestellt.

Hoffmann war in der Anfangsphase des Spiels heftig mit Sebastian Ernst zusammengeprallt. Der 28-Jährige wurde auf einer Trage vom Feld gebracht.