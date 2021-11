Schalke: Dieses Sextett ist auf Länderspiel-Reisen

Zweitligist FC Schalke 04 hat in dieser Länderspielpause sechs Spieler an die nationalen Fußballverbände abgestellt.

Drei Spieler des FC Schalke 04 sind mit ihren A-Nationalteams unterwegs und ein weiteres Trio mit den Juniorennationalmannschaften ihrer Heimatländer. Ein Überblick:

Blendi Idrizi:

Ohne Chance auf ein WM-Ticket ist der Kosovo um Blendi Idrizi, der zum Abschluss der Qualifikationsrunde am Sonntag (14.11.) in Griechenland antritt. Vier Tage zuvor, am Mittwoch (10.11.), bestreitet das Team um Schalkes Flügelflitzer zudem ein Testspiel gegen Jordanien. Der 23-Jährige bestritt bisher zwei Länderspiele für sein Heimatland. Für Schalke kam Idrizi, der in der vergangenen Spielzeit noch Regionalligaspieler war, in der laufenden Saison viermal (insgesamt 161 Spielminuten) zum Einsatz.

Darko Churlinov:

Der Schalke-Offensivspieler weilt in Mazedonien. Der Tabellendritte, der in der Deutschland-Gruppe spielt, träumt noch vom WM-Ticket nach Katar. Der Flügelspieler ist mit seinen mazedonischen Landsleuten am Donnerstag (11.11.) in Armenien zu Gast und empfängt drei Tage danach, am Sonntag (14.11.), Island in der Hauptstadt Skopje. Churlinov spielte bisher fünfmal (ein Tor) für sein Heimatland. Auf Schalke kommt die Leihgabe vom VfB Stuttgart auf sechs Einsätze (eine Vorlage).

Ko Itakura:

Für Ko Itakura, der bisher fünf Länderspiele für Japan absolvierte, stehen ebenfalls zwei Partien bevor. Mit der japanischen Nationalmannschaft ist der S04-Verteidiger zweimal auf des Gegners Platz gefordert: am Donnerstag (11.11.) in Vietnam und am Dienstag (16.11.) im Oman. Auf Schalke kam die 24-jährige Leihgabe von Manchester City bisher zu zehn Einsätzen (838 Spielminuten, noch kein Tor).





Malick Thiaw:

Mit der deutschen U21-Auswahl ist Malick Thiaw unterwegs. Der 20-jährige Innenverteidiger des FC Schalke 04, der in der 2. Bundesliga bisher in 13 Spielen (1145 Spielminuten) zum Einsatz kam, trifft am Freitag (12.11.) auf Polen und am Dienstag (16.11.) auf San Marino.

Mehmet Can Aydin: i

Der 19-Jährige, der für Schalke neun Spiele (ein Tor, eine Vorlage) in dieser Saison bestritt, ist für die U20-Nationalmannschaft des DFB berufen worden. Der deutsche Nachwuchs tritt am Donnerstag (11.11) zunächst in Frankreich an, bevor es am Montag (15.11.) mit einem Spiel in Portugal weitergeht.

Yaroslav Mikhailov:

Mikhailov, der von Zenit St. Petersburg an den FC Schalke 04 ausgeliehen ist, wurde in die U19-Nationalmannschaft Russlands berufen. Für die Osteuropäer steht die EM-Qualifikationsrunde, die in Griechenland ausgetragen wird, an. Es geht am Mittwoch (10.11.) gegen den Gastgeber, am Samstag (13.11.) steht ein Duell mit Deutschland an, bevor zum Abschluss am Dienstag (16.11.) ein Duell mit den Färöer Inseln ansteht. Für Schalke absolvierte der 18-jährige Mittelfeldspieler bislang nur fünf Kurzeinsätze (eine Vorlage) über insgesamt 173 Spielminuten.