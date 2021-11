Darmstadt: Kaderbenennung - "alle wollen auf Schalke spielen"

Am Sonntag muss der SV Darmstadt zum FC Schalke reisen (13:30 Uhr). Mit einem Sieg könnte man die Königsblauen überholen.

Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen hat sich der SV Darmstadt in der 2. Bundesliga berappelt. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Schalke 04 liegt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht auf Rang sechs. Mit einem Erfolg in Gelsenkirchen könnte Darmstadt am S04 vorbeiziehen.

Wobei die Auswärtsbilanz der Darmstädter erstmal keinen Eindruck schindet. Nur ein Sieg aus sechs Partien, trotzdem sind die "Lilien" richtig heiß, wie Lieberknecht vor dem Spiel im Ruhrgebiet betonte: "Morgen wird es bei der Benennung des 20-Mann-Kaders richtige Härtefälle geben. Denn alle Jungs wollen auf Schalke spielen und haben sich dementsprechend in dieser Woche sehr präsent gezeigt."

Das ist eines dieser Spiele in dieser Saison, wo dich die Erstliga-Luft umweht Torsten Lieberknecht

Verzichten muss der ehemalige Trainer des MSV Duisburg aus Lasse Sobiech (muskuläre Probleme), Fabian Schnellhardt und Tim Skarke. Klaus Gjasula ist nach seinem Ausfall wieder eine Option für das Schalke-Spiel.

Lieberknecht merkte man auf der Pressekonferenz vor der Partie richtig an, wie er sich auf die 90 Minuten freut: "Das ist eines dieser Spiele in dieser Saison, wo dich die Erstliga-Luft umweht - Momente, denen die Spieler und auch wir als Trainerteam entgegenfiebern. Wir wollen so einen Hochkaräter wie Schalke ärgern und bezwingen. Das würde uns gefallen."

Hierfür hat er Schalke studiert, sein Fazit. "Wir wissen um die Stärken der einzelnen Spieler. Wir wissen aber auch um die Schwächen des Schalker Teams. Beides haben wir uns zusammen mit der Mannschaft in einer analytischen Videovorbereitung heute morgen erarbeitet." Lieberknechts Wunsch: "Ich hoffe, dass wir mutig agieren. Im Stadion werden extrem viele gegen uns sein. Doch wir wollen als Mannschaft die nötige Präsenz zeigen und das Spiel gewinnen."