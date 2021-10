Schalke: Warum Naldo wieder beim S04 anklopf

Seine Verpflichtung als Co-Trainer war ein misslungenes Experiment, das Schalke inzwischen beendet hat. Dennoch hat Derbyheld Naldo nun wieder bei den Königsblauen anklopft

Naldo kehrt ins Fußballgeschäft zurück. Der 39-jährige Brasilianer möchte künftig als Spielerberater in der Bundesliga Fuß fassen. Zuletzt gehörte der ehemalige Abwehrspieler von September des vergangenen Jahres bis zum März zum Trainerstab des FC Schalke 04.

Der Derbyheld und Torschütze des legendären Ausgleichs zum 4:4 in der Nachspielzeit bei Borussia Dortmund im September 2017 wurde nach der Entlassung von Trainer David Wagner vom damaligen S04-Sportvorstand Jochen Schneider verpflichtet. Schneider, der in der vergangenen Horror-Saison fünf Trainer verschlissen hatte, installierte binnen weniger Tage zunächst Manuel Baum und dann als seinen Co-Trainer den auf dieser Position völlig unerfahrenen Naldo. „Als der Anruf von Jochen kam, war ich direkt von der Idee überzeugt. Jeder weiß, wie ich Schalke lebe. Man muss immer positiv bleiben. Ich bedanke mich bei Manuel Baum und bin davon überzeugt, mit meiner Erfahrung weiterhelfen zu können“, sagte Naldo damals.





Naldo hatte vom Sommer 2016 bis zum Ende des Jahres 2018 selbst für die Schalker gespielt und sollte als Insider die Strömungen innerhalb der Kabine beenden und das Klima verbessern. In Erinnerung blieb aber vor allem seine Auseinandersetzung mit Vedad Ibisevic bei einer Trainingseinheit, in Folge dessen der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Angreifer den Verein wieder verließ.

Mit der Verpflichtung von Dimitrios Grammozis als Cheftrainer wurde nach der Entlassung von Christian Gross auch dieses misslungene Experiment beendet. Naldo durfte bis zum Saisonende als Praktikant in der Nachwuchsabteilung weitermachen. Nach dem Abstieg lief sein Vertrag aus und wurde nicht verlängert. Ein Angebot des Vereins als Trainer in der Knappenschmiede zu arbeiten, habe er angeblich abgelehnt.

Ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Karriere einen vertrauensvollen Namen in der Branche habe und vielen Spielern helfen kann Naldo

Dennoch hat der gebürtige Brasilianer mit deutschem Pass nun nach eigenen Angaben erneut mit dem S04 Kontakt aufgenommen. "Ich werde eine eigene Firma eröffnen, vermutlich noch in diesem Jahr, sonst spätestens im Januar", erklärte Naldo der „Deichstube“ in Bremen. „Ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Karriere einen vertrauensvollen Namen in der Branche habe und vielen Spielern helfen kann.“

In einem lockeren Austausch habe er seinen Ex-Klubs S04 und VfL Wolfsburg schon seine Dienste als Spielerberater angeboten. Beim Transfer des Brasilianers Matheus Pereira von West Bromwich Albion zu Al Hilal Riad habe er bereits seine Finger im Spiel gehabt.