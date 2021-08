Der einstige Verteidiger Hans Sarpei kennt den FC Schalke 04 noch aus gemeinsamen Erstligatagen. Nun hat er sich beim "kicker" zu den Tücken der Zweiten Liga geäußert.

Nach drei Jahrzehnten Erstklassigkeit hat Schalke 04 nun die ersten beiden Zweitligaspiele hinter sich. Nach dem 1:3 gegen den HSV und dem 3:0 gegen Holstein Kiel bleiben drei Punkte und Erkenntnisse, wie beispielsweise, dass die Defensive noch wackelt, Simon Terodde aber auch im königsblauen Trikot der erhoffte Torgarant ist.

Der 33-Jährige ist Rekordtorjäger der Zweiten Liga und hat eine Mannschaft um sich herum, die nominell zu den besten im Unterhaus zählt. Dementsprechend wird Schalke 04 trotz der historisch schlechten Vorsaison immer wieder als einer der Aufstiegskandidaten genannt. Für Hans Sarpei ist das weniger eindeutig. "Die Zweite Liga ist in diesem Jahr noch einmal extremer. Es gibt viele Traditionsmannschaften und Teams, die aufsteigen wollen. Dazu gibt es in jedem Jahr eine Überraschungsmannschaft, die oben mitspielt. Es muss also vieles passen", sagte Sarpei, der von 2010 bis 2012 auf Schalke spielte, dem "kicker".

Worauf es im Unterhaus ankommt, kann er anhand von 64 Zweitliga-Einsätzen aus eigener Erfahrung beurteilen. "Das Umfeld muss passen und die Mannschaft muss möglichst schnell eine Einheit werden. Außerdem muss man in der Zweiten Liga sehr konstant spielen und seine Punkte regelmäßig holen", erklärte der 45-Jährige und prognostizierte: "Es wird eine schwierige Saison, aber Schalke kann und muss sich da reinkämpfen. Es geht gar nicht so sehr um das Spielerische, sondern darum, 90 Minuten lang Gas zu geben."

DFB-Pokal: Sarpei warnt vor Amateurmannschaften

Neben der Zweiten Liga sieht Sarpei auch in der ersten Pokalrunde gegen den Oberligisten FC 08 Villingen (Sonntag, 8. August, 15:30 Uhr) einen möglichen Stolperstein. "Die erste Pokalrunde ist immer schwierig. Du kommst aus der Vorbereitung und spielst gegen eine Amateurmannschaft, die natürlich heißer ist als du. Für sie ist es das Spiel des Jahres."

Auch da muss Schalke, trotz des Drei-Klassen-Unterschiedes, 100 Prozent investieren. "Spielerisch bist du natürlich besser. Wenn du den Kampf aber nicht annimmst, dann überlaufen dich diese Amateurmannschaften. Die Gefahr besteht darin, dass Profiteams das etwas zu locker angehen. Es reicht schon, wenn das zwei oder drei Spieler tun", warnte Sarpei, der den DFB-Pokal in seiner Karriere bereits gewonnen hat. Das war im Jahr 2011: Mit dem FC Schalke 04.