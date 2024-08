Dieser Transfer dürfte sich mal so richtig lohnen: Borussia Dortmund wird wohl ein Innenverteidigertalent abgeben, das sich aus der 3. Liga in die Champions League katapultiert.

Ein Transfer von Soumaila Coulibaly von Borussia Dortmund zu Stade Brest steht nach Informationen der französischen Zeitung "Le Parisien" kurz bevor. Demnach soll der 20-Jährige bereits auf dem Weg zum Medizincheck sein. Es wäre das Ende eines Missverständnisses beim BVB.

Denn Coulibaly hat den Durchbruch bei den Borussen nie geschafft. Gerade einmal ein Bundesligaspiel steht für den 1,91 Meter großen Innenverteidiger zu Buche. Am 15. April 2023 war das, als er beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart über die gesamte zweite Halbzeit randurfte. Für die zweite Mannschaft spielte er 25-mal in der 3. Liga.

Ansonsten stehen viele Verletzungen in der Vita des zweifellos talentierten Coulibaly. Ein Kreuzbandriss setzte ihn von Ende Februar 2021 bis Ende Oktober 2021 außer Gefecht - 242 Tage. Er war mit der Verletzung im Gepäck von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund gekommen, doch das Risiko sollte sich nie auszahlen.

Coulibaly erlitt weitere Rückschläge: Wadenprobleme, Knöchelverletzung, Beckenverletzung sowie mehrere Knieverletzungen zwangen den zuletzt an Royal Antwerpen ausgeliehenen Innenverteidiger immer wieder zu unfreiwilligen Pausen.

Mit den Belgiern spielte er in der vergangenen Saison bereits in der Königsklasse, absolvierte dort sechs Partien. Auch bei Stade Brest winkt ihm nun die Champions League, haben sich die Franzosen doch völlig überraschend qualifiziert.

Coulibaly ist also weg, doch passiert beim BVB jetzt noch was in der Abwehr? "Wenn das Transferfenster schließt und der Kader ist so, wie er jetzt ist, dann bin ich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob wir noch etwas machen werden. Ich weiß aber, was wir besprochen haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass auf der Aufnahmeseite noch etwas passiert", sagte Trainer Nuri Şahin auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 31. August, 15:30 Uhr) deutlich.

Da wird auch Yan Couto ausfallen. Der neue Mann für die Schiene fehle "mit einer leichten Verletzung", wie Sahin sagte. Ernster sei es nicht.