Der nach wie vor abstiegsbedrohte VfL Bochum muss am Samstag in Bremen auf Defensivspieler Passlack verzichten.

Felix Passlack vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum ist nach seiner Roten Karte beim 0:5 am Sonntag gegen Bayer Leverkusen für ein Spiel gesperrt worden.

Der 25 Jahre alte Defensivspieler fehlt dem VfL damit am letzten Spieltag am Samstag bei Werder Bremen. Das teilten die Bochumer am Dienstag mit. Der ursprüngliche Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses sah eine Sperre von zwei Spielen vor. Diesem hatte der VfL nicht zugestimmt und eine Strafminderung gefordert. Das DFB-Sportgericht kam dem nach.

Der VfL benötigt in Bremen mindestens einen Punkt, um das Abrutschen auf den Relegationsplatz sicher aus eigener Kraft zu verhindern.