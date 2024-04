Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gastiert Borussia Dortmund bei Atletico Madrid. Ein Stürmer wird den Spaniern fehlen.

Vor den Champions-League-Duellen mit Borussia Dortmund muss Atletico Madrid einen personellen Rückschlag verkraften. Die Spanier können vorerst nicht auf Memphis Depay zählen. Der 30 Jahre alte Stürmer zog sich im Training eine Muskelverletzung zu. Das teilte sein Verein am Montag mit - zwei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der spanischen Hauptstadt am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN).

Angaben zur Ausfalldauer machte Atletico nicht. Laut spanischen Medien muss Trainer Diego Simeone voraussichtlich drei bis vier Wochen auf den niederländischen Star-Angreifer verzichten. Demnach würde Depay auch für das Rückspiel in Dortmund in acht Tagen (Dienstag, 16. April) ausfallen.

Das sind schlechte Nachrichten für Atletico. Zwar kommt der Nationalspieler in dieser Saison mit neun Treffern und zwei Vorlagen in 28 Pflichtspielen auf eine überschaubare Quote.

Doch im Achtelfinale trug er entscheidend dazu bei, dass sich die Madrider gegen Inter Mailand durchsetzten (5:3 nach Elfmeterschießen). Im Rückspiel vor knapp einem Monat wurde Depay in der Schlussphase eingewechselt und schoss Atletico drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Ebenso war Depay im Elfmeterschießen erfolgreich, verwandelte als erster Schütze seines Teams.

Atletico-Star Antoine Griezmann warnt vor dem BVB

Gegen Dortmund muss Depay aber aller Voraussicht nach zusehen. Seinen Platz könnte Alvaro Morata einnehmen. Derweil ist Sturmpartner Antoine Griezmann fit - und der Topscorer der „Rojiblancos“ warnt vor dem BVB: „Genau wie gegen Inter wird das auch ein kompliziertes Spiel für uns“, sagte Griezmann bei „beIn Sports“.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic befinde sich in einer guten Form, ergänzte der französische Nationalspieler mit Verweis auf den Sieg gegen den FC Bayern vor über einer Woche (2:0). Am vergangenen Spieltag unterlagen die Borussen hingegen mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Derweil war Atletico spielfrei. Zuvor kassierte der Tabellenvierte der spanischen Liga zwei Niederlagen aus drei Spielen. Griezmann, der am Mittwoch „eine ganz besondere Atmosphäre an einem besonderen Abend“ erwartet, forderte: „Wir müssen auf jedes Detail achten.“