Thomas Broich könnte im Sommer bei Borussia Dortmund anheuern. Er ist heißer Kandidat auf einen wichtigen Posten im BVB-Nachwuchs.

Borussia Dortmund könnte im Sommer einen früheren Bundesliga-Profi für seine Jugendabteilung gewinnen. Thomas Broich soll den BVB nach Informationen dieser Redaktion verstärken und eine leitende Funktion im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) übernehmen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Der 43-Jährige ist derzeit bei Hertha BSC beschäftigt, arbeitet seit über zwei Jahren als Leiter Methodik im Nachwuchs des Zweitligisten. Dort gehörte etwa die Etablierung eines einheitlichen Spielsystems in den Jugendmannschaften von der U9 bis zur U19 zu seinem Aufgabengebiet. Endgültig fix ist Broichs Wechsel nach Dortmund bislang nicht. Momentan befindet er sich in Elternzeit.

Der gebürtige Münchener würde zudem Erfahrungen als Profifußballer mitbringen. Für Wacker Burghausen, Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und 1. FC Nürnberg bestritt Broich 87 Einsätze in der Bundesliga und 106 Zweitliga-Partien. 2010 wechselte der offensive Mittelfeldspieler nach Australien und stand bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn 2017 bei Brisbane Roar unter Vertrag.

Bei dem Verein sammelte Broich anschließend Erfahrungen als Co-Trainer, ehe er nach einem Jahr als Nachwuchstrainer bei Eintracht Frankfurt zur Hertha kam. Im Sommer könnte er zum BVB weiterziehen. Zudem ist Broich als TV-Experte für die ARD-Sportschau und den Streamingdienst DAZN tätig.

Klar ist bereits seit einigen Wochen, dass die Borussen im Sommer einen Abgang im NLZ hinnehmen müssen: Nach fünf Jahren verlässt Toptalente-Manager Otto Addo den Verein. Der langjährige BVB-Profi übernimmt die Nationalmannschaft Ghanas. Dort fungierte Addo bereits bei der WM in Katar interimsweise als Nationaltrainer, kehrte anschließend aber in seine Position beim BVB zurück. Im Sommer verabschiedet er sich dann doch - während Broich den Dortmunder Nachwuchs in einer wichtigen Rolle verstärken könnte.