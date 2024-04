VfL Bochum: Vor Kellerduell - Losilla möchte nicht mit dem 1. FC Köln tauschen

Der VfL Bochum reist nach Köln - für den FC ein Spiel, wo es kein Taktieren gibt. Der VfL ist gewarnt, auch aufgrund seiner letzten schwachen Ergebnisse.

Zum Ende der Saison ist es in der Fußball-Bundesliga oftmals recht einfach. Wenige Spiele heißt auch, es kann und darf weniger gerechnet werden.

Vor dem Kellerduell des VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) ist die Ausgangslage auch recht eindeutig. Gewinnt der Vorletzte Köln nicht, war es das mit dem direkten Klassenerhalt. Dann wären für den FC maximal der Relegationsplatz zu erreichen.

Dementsprechend gewarnt ist der VfL, der verhindern will, dass die Kölner ihre letzte Chance beim Schopfe packen. Allerdings kommt Bochum nicht gerade überladen mit Selbstvertrauen. Es gab zuletzt vier Pleiten und dann nach einem 2:0 das 2:2 gegen den Letzten aus Darmstadt.

Trotzdem betont VfL-Kapitän Anthony Losilla: "Es ist keine einfache Situation, wir fahren keine positiven Ergebnisse ein. Die Gesamtsituation ist aber noch nicht dramatisch, wir werden nicht hektisch. Ich bin lieber in unserer Situation, als in der Lage der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt. Ich will auch nicht mit Köln, Mainz oder Darmstadt tauschen."

Was so bleibt, wenn der VfL den Abstand halten kann. Wenn nicht, wird es noch ungemütlicher, daher müssen schnell Lösungen her. Losilla: "Wir reden natürlich zusammen, aber das behandeln wir intern. Wir versuchen die Gründe zu finden, warum es derzeit weniger funktioniert."

Zwei Gründe liegen auf der Hand: Vorne fehlt es an Effizienz, so hätte Bochum Darmstadt früher das 3:0 einschenken müssen, hinten schleicht sich immer ein Fehler ein, gegen den Letzten war es nicht die erste Führung, die man leichtfertig aus der Hand gab.

Losilla mit seinem Ausblick auf Samstag: "Da treffen sich zwei Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen. Köln muss gewinnen, wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen und den Abstand zu vergrößern. Wir müssen den Abstand mindestens halten. Wir fahren nicht dahin, um zuzuschauen, wir wollen agieren. Das wird ein harter Kampf." cb / gp