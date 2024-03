VfL Bochum: Letzten Vier in einer Woche unter sich - "werden noch harte 7 Wochen"

Der VfL Bochum bleibt im Keller und hat die nächste große Chance im Abstiegskampf ungenutzt gelassen. Sehr zum Unmut von Trainer Thomas Letsch.

Für den neutralen Beobachter war in der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Darmstadt 98 beim 2:2 richtig was drin.

Spannung, Abstiegskampf, vier Tore und das Comeback des Schlusslichts. Letzteres hätte sich VfL-Trainer Thomas Letsch gerne erspart. Denn seine Elf führte vermeintlich sicher mit 2:0, dann gab es eine Szene, die das Spiel und die Laune von Letsch kippen ließ: "Wir haben bis zum 2:1 alles unter Kontrolle. Dann haben wir das 3:0 auf dem Fuß, treffen im Umschaltspiel eine schlechte Entscheidung und bringen den Gegner wieder ins Spiel, weil hier die Absicherung gefehlt hat. Das zieht sich durch bei uns, daher ist es absolut enttäuschend, dass wir so eine Partie wieder nicht gewinnen konnten. Das letzte Bisschen fehlt einfach bei uns."

Das fehlende letzte Bisschen nutzte Darmstadt eiskalt aus und kam zurück. Dafür gab es ein großes Lob von Trainer Torsten Lieberknecht bei "DAZN": "In dem Stadion und bei der Atmosphäre, das ist Fußball pur. Wenn man dann so zurückkommt, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das muss uns Kraft für unseren Weg geben."

Zusatz von Lieberknecht: "Wir gehen in Führung, kriegen das aberkannt wegen Abseits. Dann am Ende so ein Comeback, das macht mich schon stolz. Am Ende sind wir volles Risiko gegangen, ich denke, wir haben uns den Punkt absolut verdient."





Der Darmstadt für die Moral etwas bringt, für die Tabelle nicht zwingend. Auf der anderen Seite konnte der VfL erneut eine Partie nicht über die Ziellinie bringen und bleibt auf Platz 15 hängen.

In einer Woche muss der VfL nun zum 1. FC Köln, gleichzeitig muss Darmstadt nach Mainz. Die letzten Vier unter sich - das kann spannend werden.

Spannung, die sich Letsch gerne erspart hätte: "Keiner mag die Situation. Wir sind mittendrin im Abstiegskampf. Nach dem Bayern-Sieg war die Welt rosarot, jetzt haben wir einen Punkt aus fünf Partien geholt. Wir dürfen uns nicht blenden lassen, weil wir noch vorne sind. Wir haben wieder eine große Chance verpasst. Denn diese Partie hätten wir gewinnen müssen. Es werden noch sieben harte Wochen."