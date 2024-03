VfL Bochum: Bitter - Selbst Hofmann-Doppelpack reicht gegen den Letzten nicht zum Sieg

Der VfL Bochum hat die große Chance verspielt, sich im Keller der Bundesliga abzusetzen. Gegen Darmstadt wurde beim 2:2 ein 2:0 leichtfertig verspielt.

Nach vier Niederlagen in Serie in der Fußball-Bundesliga wollte der VfL Bochum gegen das Schlusslicht SV Darmstadt endlich wieder einen Sieg feiern, um das Polster auf die letzten drei Plätze zu vergrößern.

Es sah lange gut aus, dann verspielte der VfL beim 2:2 (1:0) leichtfertig einen sicheren Vorsprung.

Im Vergleich zum 0:2 beim FSV Mainz 05 änderte VfL-Trainer Thomas Letsch seine Elf auf drei Positionen. Für Ivan Ordets begann Felix Passlack in die Viererkette. Zudem mussten Moritz Broschinski und Lukas Daschner raus, dafür beginnen Philipp Hofmann und Christopher Antwi-Adjei.

Und zum Start merkte man dem VfL an, dass er lange nicht gewinnen konnte. Nach drei Minuten klingelte es im Kasten der Hausherren, die Glück hatten, dass das Tor von Tim Skarke aufgrund einer vorherigen Abseitsposition nicht gegeben wurde.

Die Bochumer arbeiteten sich in die Partie und wurden belohnt. Nach 29 Minuten stieg Hofmann nach einer Ecke von Kevin Stöger am höchsten, Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen konnte klären, doch der Abstauber landete wieder bei Hofmann, der zum erlösenden 1:0 traf. Sein zweiter Treffer in der laufenden Saison.





Bei der knappen Führung blieb es zur Pause. Nach dem Wechsel kam bei Darmstadt 98 der ehemalige Bochumer Gerrit Holtmann. Der sicherte kurz nach Wiederanpfiff einen Ball vor der Außenlinie, konnte ihn aber nicht kontrollieren.

Keven Schlotterbeck schnappte sich das Spielgerät, flankte und fand Hofmann, der per Kopf zum 2:0 traf. Der perfekte Einstieg in Halbzeit zwei. In der Folge hatte der VfL alles im Griff, vergab in Form von Antwi-Adjei eine große Kontergelegenheit und kassierte dafür im Gegenzug das 2:1. Diesmal zählte der Treffer von Skarke - die Partie war wieder offen.

So spielten der VfL Bochum und Darmstadt 98 Bochum: Riemann - Passlack (72. Gamboa), Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage (83. Daschner) - Stöger - Asano (83. Ordets), Hofmann (72. Broschinski), Antwi-Adjei (83. Bero). - Trainer: Letsch Darmstadt: Schuhen - J. Müller, Klarer, Isherwood (63. Seidel), Karic - Justvan, Gjasula - Manu (46. Holtmann), Honsak (63. Polter) - Skarke (73. Bader), Vilhelmsson. - Trainer: Lieberknecht Tor: 1:0 Hofmann (29.), 2:0 Hofmann (48.), 2:1 Skarke (61.), 2:2 Vilhelmsson (76.) Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen) Zuschauer: 25.000

In der 74. Minute lag es Takuma Asano, den Blutdruck bei den VfL-Fans wieder zu senken, doch er vergab das 3:1. Und wieder war es quasi der Gegenzug, den Darmstadt nutzte. Oscar Vilhelmsson versuchte es humorlos und traf - da sah VfL-Torwart Manuel Riemann nicht richtig gut aus.

Kurz danach hatte das Schlusslicht sogar die Chance auf das 3:2 - doch Klaus Gjasula köpfte völlig freistehend nach einer Ecke in die Arme von Riemann. Nachdem sich der VfL geschüttelt hatte, ging es nochmal nach vorne.

Nach toller Vorarbeit von Stöger stand auf einmal Anthony Losilla frei, doch er scheiterte mit seinem Schuss an Schuhen. Der Auftakt zu einer irren Schlussphase. Erst war es wieder Gjasula per Kopf, dann hatte in der Nachspielzeit Moritz Broschinski das 3:2 für den VfL auf dem Fuß.

Dann war Schluss, Frust beim VfL, der nun in einer Woche aufpassen muss, dass Mainz und Köln nicht mit Siegen gegen Darmstadt und eben den Vfl auf drei und vier Punkte an die Bochumer herankommen.

Weiter geht es für den VfL Bochum am Samstag (6. April, 15:30 Uhr) beim 1. FC Köln. Darmstadt 98 spielt zeitgleich beim FSV Mainz 05.