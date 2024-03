Borussia Dortmund hat mit dem 2:0-Sieg beim FC Bayern München ein Ausrufezeichen gesetzt. Der BVB ist das zweitbeste Auswärtsteam der Liga - ganz anders als der VfL Bochum.

Der 2:0-Sieg von Borussia Dortmund beim FC Bayern München hat zweifellos Signalwirkung. Nicht nur, weil es der erste Dreier in der Allianz-Arena seit fast zehn Jahren war. Sondern auch, weil die Dortmunder in den Hammerwochen, in denen es nahezu nacheinander gegen alle Top-Teams der Liga geht, zeigt: Mit uns ist zu rechnen.

Anstatt Platz vier hinterherzulaufen, so wie es einige vor dem Spieltag prognostiziert haben, hat der BVB das 0:0 von RB Leipzig gegen den 1. FSV Mainz 05 genutzt und die Sachsen auf drei Punkte distanziert.

In der Auswärtstabelle steht der BVB sogar noch besser da. Der Sieg gegen die Bayern brachte die Punkte 25, 26 und 27 im 14. Auswärtsspiel. Eine Bilanz, die nur der designierte Meister Bayer 04 Leverkusen toppen kann. Die Werkself kommt in 13 Auswärtsspielen auf 35 Punkte. Bei 39 möglichen Zählern eine unfassbare Ausbeute.

Dortmund hat sich durch den Sieg am FC Bayern München vorbeigeschoben, der nach 13 Auswärtsspielen bei 26 Punkten steht und Rang drei belegt. Schlusslicht ist der VfL Bochum. "Natürlich", möchte man fast sagen. Seit der Bundesliga-Rückkehr in der Saison 2021/22 holt der VfL stets viel mehr Punkte zu Hause als auswärts.

So ist es auch in dieser Saison. Sieben Punkten in fremden Stadien stehen 18 zu Hause geholten Punkten gegenüber. Gewinnt der VfL am Sonntag, 31. März, 19:30 Uhr gegen den SV Darmstadt 98, sind es gar 21 - dreimal so viele, wie die Bochumer in fremden Stadien geholt haben.

Übrigens: Auch der 1. FSV Mainz 05 und der SV Darmstadt 98 haben nur sieben Auswärtszähler geholt, haben aber ein besseres Torverhältnis. Sollte der VfL mit acht Toren Unterschied gegen die Lilien gewinnen, würde Bochum die rote Laterne der Auswärtstabelle an Darmstadt übergeben.

Den Bochumern würde aber vermutlich auch schon ein 1:0 reichen. Nach vier Niederlagen in Serie geht es für den VfL darum, sich mit einem Sieg wieder ein größeres Polster auf den Tabellenkeller aufzubauen. Der 1. FC Köln und Mainz befinden sich in Lauerstellung. Für die Lilien wäre ein Dreier in Bochum derweil einer der letzten Strohhalme im Kampf um Platz 16.