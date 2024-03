VfL Bochum: Schlotterbeck stellt klar - "Wir sind der Favorit, so müssen wir auftreten"

Flutlichtspiel an der Castroper. Am Sonntag erwartet der VfL Bochum den SV Darmstadt zum Nervenspiel im Ruhrstadion. Das denkt Keven Schlotterbeck über die 90 Minuten.

Die Kellerwochen gehen für den VfL Bochum weiter. In der Hinrunde verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch keine der Partien gegen Mainz, Darmstadt oder Köln. In der Rückserie ging direkt die Begegnung in Mainz verloren.

Daher muss nun am Sonntag (19:30 Uhr) zu Hause der Bock umgestoßen werden. Nach vier Pleiten in Serie muss gegen Darmstadt im Ruhrstadion etwas Zählbares her, damit der Abstiegsdruck nicht noch größer wird.

Wir haben vor der Partie mit VfL-Verteidiger Keven Schlotterbeck gesprochen.

Keven Schlotterbeck über...

... die freien Tage vor dem Schlussspurt: "Ich habe nichts besonderes gemacht. Einfach noch einmal Freunde besucht und Kraft getankt vor den letzten Wochen."

... den Abstiegskampf: "Wir haben jetzt versucht, den Kopf etwas auszuschalten, jetzt freuen wir uns auch auf den letzten Block."

... die letzten vier Niederlagen in Serie: "Wir haben es nicht schleifen lassen, es aber verpasst, den Sack zuzumachen. Die Niederlagen waren teils unsere Schuld, weil wir nicht das gezeigt haben, wofür der VfL Bochum steht. Wir haben es nicht geschafft, immer die letzten Körner rauszuholen. Wir hoffen, wir haben daraus gelernt. Denn eins ist klar. Wir wollen den Abstand halten und frühzeitig die Liga sichern."

... die nervliche Belastung vor dem Kellerduell gegen Darmstadt: "Klar ist es das Duell des Fünfzehnten gegen den Achtzehnten, wir werden der Favorit sein. So müssen wir das Ding auch angehen und auftreten. Wir müssen uns darauf fokussieren, was wir für Stärken haben. Darmstadt hat eine sehr positive Qualität im Spiel nach vorne. Sie sind sehr zielstrebig und versuchen so, den Ball aus dem letzten Drittel fernzuhalten. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, hinten alles wegverteidigen."

... den Gegner am Sonntag: "Sie haben Zielspieler und schnelle Akteure. Es wird eine Partie auf Augenhöhe, es kommt darauf an, wer die Duelle im Mittelfeld gewinnt. Darauf müssen wir uns fokussieren. Sonntagabend 19:30, was gibt es geileres, als im Ruhrstadion zu spielen. Wir arbeiten daraufhin, danach mit den Fans zu feiern." cb / gp