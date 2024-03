Borussia Dortmund: Großes BVB-Talent unterschreibt langfristig

Borussia Dortmund hat sein Mittelfeldjuwel lange an den Verein gebunden. Das sagen die Verantwortlichen.

In den letzten Tagen kam das Gerücht auf, dass Kjell Wätjen, Top-Talent des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, seinen Vertrag beim BVB verlängern würde.

Am Mittwoch kam die Bestätigung. Wätjen hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben, sein Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2028. Bereits seit der U10 läuft der 18-jährige deutsche Junioren-Nationalspieler für die Dortmunder auf.

„Kjell hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient. In unserer U19 hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Youth League durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich kontinuierlich an den Profikader herangearbeitet. Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl über den zentralen Mittelfeldspieler.

In der laufenden Runde in der U19-Bundesliga West hat das Talent in 19 Partien zehn Treffer erzielt und acht Tore vorbereitet. Eine starke Quote. Neben den nationalen Leistungen durfte sich Wätjen auch schon insgesamt 15 Mal für die U16- und U17-Nationalmannschaft zeigen.

Nun will er seinen Traum um das nächste Kapitel ergänzen. 2014 wurde er bei einem Osterferienkurs entdeckt, anschließend ging es nur bergauf. Nachwuchsleistungszentrum. DFB-Einladungen, 2023 der Gewinn der U17-Europameisterschaft.

Nun folgen die ersten Schritte im Herren-Fußball, und wir trauen Kjell auf jeden Fall zu, sich mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit bei unseren Profis zu etablieren Sebastian Kehl

Kehl über das Mittelfeld-Juwel, das seit dem Wintertrainingslager fest bei den Profis ist: „Uns freut es sehr, dass es uns als Verein gelungen ist, Kjell durch die sehr gute Arbeit in unserem NLZ von klein auf bis zu diesem Punkt entwickelt zu haben. Nun folgen die ersten Schritte im Herren-Fußball, und wir trauen Kjell auf jeden Fall zu, sich mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit bei unseren Profis zu etablieren“.

Was der Spieler sofort unterschrieben würde, er sagt nach seiner Unterschrift: „Obwohl ich noch sehr jung bin, darf ich bereits viele Jahre für meinen Herzensverein spielen – und ich habe richtig Bock, dies auch in den nächsten Jahren bei den Großen zu dürfen.”