Die Fifa hat das WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan abgesagt. Takuma Asano steht dem VfL Bochum eher zur Verfügung.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum wird früher als erwartet auf seinen japanischen Flügelspieler Takuma Asano zurückgreifen können. Der Fußball-Weltverband FIFA hat das für Dienstag geplante WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan abgesagt.

Wegen eines fehlenden Ersatzspielortes und aus Mangel an Terminen wird die Partie auch nicht nachgeholt. Das teilte die FIFA am Samstag mit und kündigte an, den Fall auch für eine Entscheidung über die Spielwertung an das Disziplinarkomitee weiterzuleiten. Das deutet darauf hin, dass die Begegnung mit 3:0 für Japan gewertet wird.

Nordkorea hatte am Mittwoch nach Angaben des Asiatischen Fußball-Verbandes AFC mitgeteilt, dass es die Partie in Pjöngjang aufgrund „unvermeidbarer Umstände“ nicht ausrichten könne und um eine Verlegung an einen neutralen Ort gebeten. Einzelheiten gab der AFC nicht bekannt.

Japan und der Bochumer Asano spielten am Donnerstag im Nationalstadion in Tokio in der WM-Qualifikation gegen Nordkorea. Das Spiel gewannen die Japaner mit 1:0, Asano wurde in der 74. Minute eingewechselt.

Rückkehr pünktlich zum Trainingsstart

Durch die Spielabsage wird der Offensivspieler seinem Verein wieder pünktlich zum Trainingsstart zur Verfügung stehen. Am Dienstag wird beim VfL Bochum wieder trainiert. Nach dem Testspiel bei Twente Enschede (2:0) hatte Trainer Thomas Letsch seine Spieler in ein langes freies Wochenende geschickt. Danach wird es ernst.

Nach der Pause startet die Vorbereitung auf das wichtige Kellerduell am kommenden Sonntag (31.3., 19.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98. Nach vier Niederlagen in Folge stehen die Bochumer im Ruhrstadion unter Zugzwang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf sechs Zähler geschmolzen. Takuma Asano wird nach seiner verkürzten Länderspielreise im Vollbesitz seiner Kräfte sein.