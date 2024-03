Mats Pannewig wurde im Winter vom VfL Bochum an den SC Wiedenbrück verliehen. Dort erlebte das Talent einen starken Start.

Ende Februar 2023 unterzeichnete Mats Pannewig einen Profivertrag beim VfL Bochum. Auf sein erstes Pflichtspiel im Seniorenbereich musste der inzwischen 19-Jährige aber noch knapp ein Jahr warten. Und er absolvierte es nicht im Trikot des VfL, sondern für den SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West.

Der Revierklub hatte ihn im Winter bis zum Saisonende an die Ostwestfalen verliehen. Dort sollte Pannewig, der im vergangenen Jahr monatelang mit Knieproblemen ausgefallen war, Spielpraxis sammeln, erklärte Sportdirektor Patrick Fabian.

Und dieser Plan geht bislang voll auf. Pannewig etablierte sich auf Anhieb beim Viertligisten, ist ein wichtiger Faktor für die aktuelle Erfolgsserie der Wiedenbrücker. Sieben Einsätze bestritt der großgewachsene zentrale Mittelfeldspieler bislang. Dabei gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen. Beim 5:3-Sieg beim 1. FC Düren Anfang März legte er mit vier Torbeteiligungen einen regelrechten Gala-Auftritt hin.

"Dass er so schnell bei uns ankommt, hätten wir nicht erwartet. Wir wussten ja, dass er aus einer Verletzungspause kommt und noch keine Seniorenspiele gemacht hat", verrät Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann. Aber: "Ich war mir recht sicher, dass es auf Dauer funktionieren würde bei ihm."

SC Wiedenbrück: Trainer Brinkmann im Interview

Denn schon weit vor dem Leihgeschäft beobachte der SCW das 1,95-Meter-Talent in der Bochumer U19. "Er fiel einfach auf bei A-Jugendspielen", betont Brinkmann, der Pannewig ein großes Lob ausspricht. Das Wichtigste für ihn: "Mats ist ein astreiner Charakter, ein sauberer Typ, der Fußball liebt."

Und auf dem Platz glänzt Pannewig vor allem mit seiner "sehr guten Orientierung", findet Brinkmann. Der angehende Fußballlehrer schwärmt: "Er weiß immer, wo er steht und spielt sehr intelligent. Sein Aktionsradius ist riesig. Er hat viel Offensivdrang, stopft aber genauso Löcher in der Defensive. Auf seiner Position gehört er zu den besten Spielern in der Regionalliga."

Und daher machen sich die Wiedenbrücker wenig Hoffnung, dass Pannewig über den Sommer hinaus im Verein bleibt. Die Leihe läuft bis zum Ende der Saison. An der Castroper Straße steht der gebürtige Hammer bis 2025 unter Vertag. Vermutlich soll der Youngster zunächst die Vorbereitung mit dem VfL absolvieren, ehe über weitere Schritte entschieden wird. Sollten die Bochumer Pannewig in der kommenden Saison erneut verleihen, müsste dessen Vertrag zuvor verlängert werden.

Mats gehört in eine andere Liga Daniel Brinkmann

Für Wiedenbrück-Coach Brinkmann ist klar: "Mats gehört in eine andere Liga - so gerne wir ihn behalten würden. Ich wünsche mir für ihn, dass er den richtigen Schritt geht. Eventuell bekommt er schon die Chance in Bochum auf Spielzeiten. Die Möglichkeiten bringt er auf jeden Fall mit."

Das weiß man auch beim VfL. Kapitän Anthony Losilla bezeichnete Pannewig im RevierSport-Sonderheft zur Rückrunde als "Riesen-Talent" und meinte: "Ich hoffe, dass er fit bleibt, weil er hat alles, um ein sehr wichtiger Spieler für den VfL Bochum zu werden."