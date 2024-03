Borussia Dortmund ist weiter ordentlich in Form: Auch beim SV Werder Bremen konnte der BVB gewinnen.

Pünktlich vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen die PSV Eindhoven (Hinspiel 1:1) ist Borussia Dortmund in guter Form.

Nach dem Sieg beim 1. FC Union Berlin (2:0) folgte der nächste Dreier in der Fremde. Mit dem 2:1 in Bremen verteidigte Dortmund einen Champions-League-Platz.

Die Dortmunder Tore erzielten Donyell Malen (21. Minute) und Jadon Sancho (38.) mit seinem ersten Treffer seit der Rückkehr zum BVB in der Winterpause. Der Engländer zeigte eine starke Leistung und war neben Torwart Gregor Kobel der beste Schwarzgelbe.

Der Vizemeister aus dem Ruhrgebiet spielte in der zweiten Hälfte mit einem Mann weniger, nachdem Marcel Sabitzer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen hatte. Bremen konnte das aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Justin Njinmah (70.) nutzen.

"Ich bin sehr froh, dass wir das Ding hier gewonnen haben. In der ersten Halbzeit sah das richtig gut aus. Ich finde das der Platzverweis für Sabitzer richtig war, wenn man nach dem Regelwerk geht. Als Fußballer muss ich aber sagen, dass das kein Platzverweis war. In der zweiten Halbzeit ging es dann darum die Führung zu halten. Das haben wir geschafft. In Bremen ist es nie einfach", sagte BVB-Stürmer Niclas Füllkrug bei "Sky". wozi mit dpa





Werder Bremen: Zetterer - Malatini (65. Veljkovic), N. Stark (83. Alvero), A. Jung - Weiser, Lynen, Agu (79. Bittencourt) - R. Schmid (84. Woltemade), Stage (65. Kownacki) - Ducksch, Njinmah

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Maatsen (84. Bensebaini) - Can - Sabitzer, Brandt (65. Adeyemi) - Malen (46. Hummels), Sancho (74. F. Nmecha) - Füllkrug (65. Özcan)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore: 0:1 Malen (21.), 0:2 Sancho (38.), 1:2 Njinmah (70.)

Gelbe Karten: R. Schmid (5) / N. Schlotterbeck (1), Adeyemi (3)

Rote Karte: Sabitzer (45.+1/grobes Foulspiel)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)