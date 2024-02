Körperverletzung: Verfahren gegen Ex-BVB-Spieler Nico Schulz eingestellt

Das Dortmunder Amtsgericht hat das Verfahren gegen Ex-Nationalspieler Nico Schulz eingestellt. Er muss aber eine hohe Geldauflage zahlen.

Das Dortmunder Amtsgericht hat am Mittwoch das Körperverletzungs-Verfahren gegen den früheren Fußball-Nationalspieler Nico Schulz vorläufig eingestellt. Dem 30-Jährigen war vorgeworfen worden, im Jahr 2020 seine damalige Partnerin in drei Fällen körperlich misshandelt zu haben.

Schulz' Verteidiger erklärte dazu zu Beginn des Prozesses, dass es in der Beziehung durchaus zu Fehlverhaltensweisen seines Mandanten gekommen sei. Die in der Anklage geschilderten Übergriffe hätten in dieser Form jedoch nicht stattgefunden. Die heute 36-jährige Zeugin verweigerte vor Gericht die Aussage. Ihr Anwalt verwies darauf, dass die Zeugin sich selbst strafbar machen könnte, wenn sie die Vorwürfe in dieser Form wiederhole.

Wenn Schulz in den kommenden drei Monaten insgesamt 150 000 Euro an fünf verschiedene gemeinnützige Einrichtungen zahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Jeweils 30 000 Euro sollen an die Deutsche Krebshilfe, die Vereine „Frauen helfen Frauen“ und „Kinderlachen“ sowie den Weißen Ring und einen Kinderhospizdienst fließen. Schon im Vorfeld des Prozesses hatte Schulz außerdem seiner Ex-Partnerin Schadenersatz in nicht genannter Höhe gezahlt.