Sebastien Haller könnte für sein Comeback nach Hodenkrebs-Erkrankung ausgezeichnet werden. Ein Ex-BVB-Duo ist in anderen Kategorien nominiert.

Sebastien Haller hat ein wahrlich emotionales Jahr hinter sich. Am 22. Januar 2023 feierte der Ivorer nach überstandener Hodenkrebserkrankung seine Rückkehr bei Bundesligist Borussia Dortmund, erzielte rund zwei Wochen später ausgerechnet am Weltkrebstag sein Comeback-Tor.

Am letzten Spieltag, als die Meisterschaft zum Greifen nah war, verschoss Haller einen Elfmeter gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) und hatte so einen Anteil daran, dass die Schale nicht nach Dortmund, sondern zum FC Bayern München wanderte.

In der laufenden Saison wurde er in der BVB-Spitze schnell von Niclas Füllkrug verdrängt. Im Februar 2024 gewann der Mittelstürmer mit der Elfenbeinküste dann den Afrika-Cup. Der Siegtorschütze beim 2:1 gegen Nigeria: Sebastien Haller.

Nun wurde der 29 Jahre alte Stürmer für den Laureus World Sport Award 2023 in der Kategorie "Comeback of the Year" nominiert. Mit ihm stehen die Schwimmerin Simone Biles, die Turnerin Katarina Johnson-Thompson, der Rugby-Spieler Siya Kolisi, der Basketballer Jamal Murray und die Tennisspielerin Markéta Vondroušová auf der Liste.

Ex-BVB-Duo Bellingham und Haaland ebenfalls nominiert

Neben Haller sind zwei weitere ehemalige BVB-Profis für den Laureus World Sports Award nominiert. So würdigt die Jury einmal mehr Erling Haalands Entwicklung und nominierte ihn für den "Sportler-des-Jahres"-Award. Dem 23-Jährigen wurde trotz des Triple-Sieges mit Manchester City zuletzt die Auszeichnung zum Weltfußballer verwehrt. Bei den Citizens spielt er aktuell wieder eine starke Saison, steht bei 22 Toren und sechs Vorlagen in 29 Spielen.

In der Kategorie „Durchbruch des Jahres“ hebt die Jury Jude Bellinghams rasante Entwicklung hervor. Der Mittelfeldspieler hat Borussia Dortmund im Sommer 2023 für über 100 Millionen Euro verlassen und ist bei seinem neuen Arbeitgeber Real Madrid direkt voll eingeschlagen. Im offensiven Mittelfeld ist der 20-jährige Engländer absolut gesetzt, steht bei herausragenden 20 Toren und acht Vorlagen in 29 Spielen.