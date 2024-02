VfL Bochum: Gesperrter Losilla adelt das Team - "man kann eigentlich alle nennen"

Der VfL Bochum profitiert von dem großen Zusammenhalt im Team. So soll auch ohne den gesperrten Kapitän in Gladbach was geholt werden.

Zwei Sachen kommen zuletzt sehr selten vor beim VfL Bochum. Zum einen, dass Kapitän Anthony Losilla ein Spiel verpasst, zudem eine Heimniederlage, wo der VfL sich sehr schlecht verkauft hat.

Ersteres wird am Wochenende passieren, wenn der VL am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antritt. Den Gegner, gegen den Zweiteres in der Hinrunde passierte.

Der VfL war gar nicht da, lag zur Pause schon 0:3 zurück und verlor die Partie völlig berechtigt. Und obwohl man schon den BVB und die Bayern im Ruhrstadion begrüßen durfte, blieb es die bisher einzige Heimniederlage.

Denn der VfL hat sich entwickelt, ist unheimlich schwer zu schlagen. Was zuletzt die Bayern zu spüren bekamen. Losilla mit dem kurzen Rückblick: "Wir sind stolz auf den Sieg über die Bayern, so wie vor zwei Jahren. Es ist sehr besonders, wenn man die beste Mannschaft in Deutschland schlägt. Mich hat die Teamarbeit beeindruckt. Wenn man sieht, wie Bernardo oder Keven Schlotterbeck am Ende reingegrätscht haben. Man kann eigentlich alle nennen, nur mit so einer Teamleistung kann man Bayern schlagen."





Und es zeigt die Entwicklung, die die Bochumer genommen haben, es ist kaum vorstellbar, dass die Elf von Trainer Thomas Letsch noch einmal so einen Auftritt hinlegt wie in den ersten 45 Minuten im Gladbach-Heimspiel.

Das Hinspiel ist vergessen, seitdem haben wir einen großen Weg zurückgelegt Anthony Losilla

Losilla kurz und knapp: "Das Hinspiel ist vergessen, seitdem haben wir einen großen Weg zurückgelegt." Neun Punkte beträgt das Polster mittlerweile auf den Relegationsplatz, in Gladbach soll der Weg weitergehen.

Allerdings ohne den Spielführer, der sich seine fünfte Gelbe Karte gegen die Bayern abholte. Aber der Routinier glaubt an das Team, wie erklärt: "Es war klar, dass die Karte irgendwann kommt. Leider fehl ich am Samstag, die Mannschaft wird das aber hinbekommen. Es ist eine große Gelegenheit in Gladbach, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich habe volles Vertrauen in die Jungs. Auch die, die reingekommen sind, haben immer gezeigt, was sie können. Das ist die große Stärke von uns in diesem Jahr, wir haben einen großen Kader." cb / gp