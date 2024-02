Mit dem Beginn des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League bei der PSV Eindhoven tragen sich Marco Reus und Mats Hummels in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund ein.

Wenn Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr) zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Eindhoven zu Gast ist, dann ist es für zwei Schwarz-Gelbe ein ganz besonderes Spiel. Marco Reus und Mats Hummels wurden von Edin Terzic beide für die Startelf nominiert und stellen damit einen Vereinsrekord ein.

Sowohl für den Innenverteidiger als auch für den offensiven Mittelfeldspieler ist es das 85. Europapokal-Spiel im Trikot der Borussia. Häufiger stand noch kein Spieler bei internationalen Spielen für Schwarz-Gelb auf dem Rasen.

Lediglich Stefan Reuter, der seine Schuhe insgesamt zwölf Jahre lang von 1992 bis 2004 für Dortmund schnürte, erreichte ebenfalls 85 Spiele im Europapokal. Der Rechtsaußen, der auch als defensiver Mittelfeldspieler und Libero agierte, sammelte für den BVB 44 Einsätze in der Champions League und 37 Spiele im UEFA-Cup. Hinzu kommen vier Spiele in der Champions-League-Qualifikation.

Hummels läuft zum 84. Mal in der Champions League auf

Auch Mats Hummels verbuchte noch einen Einsatz im UEFA-Cup, den es bis 2009 gab. Anschließend folgten neben 18 Partien in der Europa League und sechs Qualifikations-Spielen zur Europa League mit dem Auftritt in Eindhoven bereits 60 Champions-League-Spiele für den BVB. Insgesamt stand der 35-Jährige, der zwischenzeitlich für den FC Bayern auflief, sogar 84 Mal in der Königsklasse auf dem Platz.

Eine Zahl, an die Marco Reus mit seinen 34 Jahren nicht ganz herankommt. Er steht mit dem Anstoß in Eindhoven bei 66 Spielen in der Champions League, 16 in der Europa League und drei in der Europa-League-Qualifikation - allesamt für Borussia Dortmund.

Für den BVB geht es ab 21 Uhr darum, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Westfalenstadion zu erarbeiten. Eine einfache Aufgabe wird das allerdings nicht. Zuhause verlor die PSV Eindhoven in dieser Saison noch kein Spiel. Entsprechend Selbstbewusst gab sich Eindhovens Bayern-Leihgabe Malik Tillman vorab: "Dortmund wird schon sehen, was hier passiert."