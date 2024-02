Oft wird darüber diskutiert, wann ist ein Spieler eine Klub-Legende, wann ist er eine Vereins-Ikone? Bayer Leverkusen hat zumindest die Legenden-Frage beantwortet.

Bayer Leverkusen hat Paulo Sergio, Weltmeister mit Brasilien von 1994, zur offiziellen "Bayer-Leverkusen-Legende" ernannt.

Damit trägt der Klub der Popularität des Vereins in Südamerika, speziell in Brasilien, Rechnung. Spieler wie Emerson, Ze Roberto, Lucio, Juan oder Pauli Rink spielten einst auch bei Bayer und kamen vom "Zuckerhut".

Im aktuellen Aufgebot des Bundesliga-Taebellenführers stehen derzeit vier Südamerikaner, darunter der brasilianische Nationalspieler Arthur und der einzige aktuelle Weltmeister der Bundesliga, Mittelfeldspieler Exequiel Palacios aus Argentinien.

Die Beliebtheit des früheren Leverkusener Top-Stürmers Sergio, der 1993 von Corinthians Sao Paulo nach Leverkusen wechselte und vier Spielzeiten bei Bayern verbrachte, soll speziell für künftige Medien- und Marketingauftritte genutzt werden. Darüber hinaus wird Paulo Sergio Projekte in Südamerika mit entwickeln und unterstützen.

Paulo Sergio von Corinthians Sao Paulo zu 1993 wechseltevon Corinthians Sao Paulo zu Bayer 04 Leverkusen , wo er vier Spielzeiten verbrachte. In dieser Zeit absolvierte er mehr als 120 Spiele, schoss 47 Tore für die Werkself und wurde mit Brasilien 1994 Weltmeister, bevor er sich dem italienischen Top-Klub AS Rom anschloss. Mit dem FC Bayern München gewann er 2001 zudem die Champions League.

"Ich bin unglaublich stolz darauf, Bayer 04 Leverkusen auf internationaler Ebene und auf den leidenschaftlichen Fußballmärkten in Südamerika zu repräsentieren“, sagt Paulo Sergio. „Der Klub hat eine fantastische Dynamik, nicht nur durch seine sportlichen Leistungen in dieser Saison, sondern auch durch sein stetes globales Wachstum als eine der Top-Marken der Bundesliga. Da in den vergangenen Jahrzehnten so viele brasilianische und auch andere südamerikanische Talente nach Leverkusen gewechselt sind, sind Begeisterung und Wertschätzung der Fans und jungen Fußballer für den Verein sehr groß", sagt der 54-jährige Sergio.

Paulo Sergio war einer der ersten Brasilianer, die für Bayer Leverkusen spielten. Es folgten unter anderem spätere Weltstars wie Emerson (1997 - 2000), Zé Roberto (1998 - 2002) und Lucio (2001 -2004). In seiner Rolle als ehemaliger Bundesligaspieler repräsentiert Sergio auch die DFL in offizieller Funktion und bietet Bayer 04 Möglichkeiten und Synergien, um die gesamte Bundesliga zu unterstützen.

"In der sportlichen Tradition von Bayer 04 gibt es viele spannende Spieler aus Brasilien und Südamerika, die längst Teil der Geschichte unseres Vereins sind. Deshalb freue ich mich über die Möglichkeit, Paulo Sergio regelmäßig bei strategischen Initiativen auf dem amerikanischen Kontinent an unserer Seite zu haben", sagt Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer 04. „Paulo Sergio ist ein berühmter Fußballer, aber noch wichtiger ist, dass er durch seine Erfahrung, seine Beliebtheit und sein Engagement ein hervorragender Botschafter für Bayer 04 Leverkusen ist", ergänzt Bayer-Boss Fernando Carro.