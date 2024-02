Nach dem 1:1 in Frankfurt stehen die Chancen auf einen Klassenerhalt des VfL Bochum wieder ein Stück besser. Sehr zur Freude von Sportchef Patrick Fabian.

Das zehnte Unentschieden in dieser Saison sorgt beim VfL Bochum für eine positive Grundstimmung. Für Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian war das 1:1 bei der Eintracht ein Fingerzeig für die positive Entwicklung.

"Es ist natürlich schön zu sehen, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir auch nach Frankfurt kommen und ein Spiel so gestalten, dass wir am Ende auch was mitnehmen können. Und das mit voller Überzeugung", erklärte der 36-Jährige nach dem Gastspiel am Main.

Ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Conference-League-Teilnehmer hatte den positiven Eindruck der letzten Wochen bestätigt. "Die Spielleistung heute war auch wieder total in Ordnung. Dass es mal eine Phase gibt, wo der Gegner sehr viel Druck machen kann und auch Chancen hat ist klar, das bleibt nicht aus", erklärte der Sportchef des VfL.





Aber auch in der Fremde hielt der VfL dem Druck stand. Auf der anderen Seite hätte es auch zum Auswärtssieg kommen können. "Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben wir auch selber genug Möglichkeiten gehabt, hier noch mehr mitzunehmen als einen Punkt", konnte Fabian ein wenig Ärger über die verpassten Gelegenheiten nicht verbergen.

War das Remis beim Tabellensechsten nun als ein gewonnener oder vielleicht doch eher zwei verlorene Punkte zu werten? "Von daher fällt es schwer, das jetzt einzuordnen", analysierte Fabian. "Unterm Strich muss man sagen, dass der Punkt gerecht ist, entsprechend nehmen wir ihn mit."

Vor den Spielen der Abstiegskandidaten 1. FC Köln (in Stuttgart) und 1. FSV Mainz 05 (in Hoffenheim) hat der VfL mit sieben Zählern ein gutes Polster auf die gefährliche Zone. Das hätte man mit etwas mehr Zielstrebigkeit im Abschluss noch ausbauen können.

"Wir hatten viele, viele Chancen und Abschlussmöglichkeiten, die wir nicht mit der letzten Konsequenz ausspielen oder es im Abschluss gehapert hat. Aber so wie die Mannschaft auftritt, von der Energie auf dem Platz und dem Miteinander ist das sehr, sehr gut. Wenn wir so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir noch viele Punkte holen werden", nimmt Sportchef Fabian die positiven Erkenntnisse mit in das Spiel gegen Bayern München. mit gp