Mit dem 1:1 in Frankfurt holt der VfL Bochum bereits sein zehntes Remis in der laufenden Saison. Das sagt der Sportdirektor über das Gastspiel bei der Eintracht.

Bei Eintracht Frankfurt holte der VfL Bochum einen Punkt - mal wieder ein Unentschieden. Und der Punktgewinn beim Tabellensechsten war kein glücklicher, die Bochumer verdienten sich den Zähler auch mit guten Offensivaktionen.

"Wir haben die Frankfurter Drangphase - wenn auch glücklich - überstanden und uns wieder stabilisiert. Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, ich glaube, da ist in dieser Saison eine deutliche Entwicklung zu erkennen", erkannte VfL-Sportdirektor Marc Lettau Fortschritte im Bochumer Spiel.

In einem sehenswerten und temporeichen Spiel hatten Omar Marmoush (14.) und Moritz Broschinski (17.) bereits früh für die Treffer gesorgt. Chancen gab es im Spielverlauf noch einige. "Über 90 Minuten hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können, es war ziemlich rasant und hinten raus auch ziemlich wild. Unterm Strich denke ich war es ein leistungsgerechtes 1:1", bilanzierte Lettau am Ende.

Dabei ruhte sich der VfL in der Schlussphase keinesfalls auf dem Remis aus, sondern spielte auf Sieg. Das erfreute auch den 38-jährigen Sportdirektor: "Wir haben mit aller Macht heute versucht, uns zu belohnen. Wir haben in 21 Spielen zehnmal Unentschieden gespielt, daher haben wir heute alles versucht, auf Sieg zu gehen. Aber den Punkt nehmen wir gerne mit, das ist okay."





Gerade im ersten Durchgang war der VfL das gefährlichere Team, ließ vor dem Tor allerdings die Abgezocktheit vermissen. "Positiv ist es, dass wir auch bei Eintracht Frankfurt in die Positionen kommen und uns den Abschluss erspielen. In der Chancenverwertung ist noch Potenzial vorhanden, aber da arbeiten wir dran", weiß auch Lettau.

Mit Asien-Cup-Rückkehrer Takuma Asano, bei dem Lettau betont, er sei "heilfroh, dass er zurück und Teil des Teams ist", wird es für die Bochumer in der kommenden Woche an der Castroper Straße den Besuch des FC Bayern geben. Und mit Keven Schlotterbeck und Kapitän Anthony Losilla gaben sich die Spieler bereits kämpferisch.

"Grundsätzlich freuen wir uns auf jedes Spiel. Zu Hause ist es Woche für Woche besonders, wenn dann eine der deutschen Spitzenmannschaften kommt, ist es ein sehr besonderes Spiel", blickte Sportdirektor Lettau auf den Rekordmeister, der am Sonntag (18. Dezember, 17.30 Uhr) in Bochum antreten wird. mit gp