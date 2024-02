Der VfL Bochum spielt seit dem Aufstieg 2020/21 durchgehend in der Bundesliga. Das gilt auch noch für einige Spieler, die beim 3:1 gegen Sandhausen in der Startelf standen.

Der VfL Bochum hält sich im dritten Jahr in der Bundesliga und es sieht gut aus, dass noch ein viertes dazukommen könnte. Abstieg und Relegation scheinen nach aktuellem Stand der SV Darmstadt 98, der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln unter sich auszumachen.

Im Jahr 2021 feierte der VfL Bochum nach elf Jahren Zweitklassigkeit die lang ersehnte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Teile der Siegerelf vom 3:1 gegen den SV Sandhausen spielen auch heute noch an der Castroper Straße. Die Übersicht:

Tor - Patrick Drewes: Weil Manuel Riemann mit einem Mittelhandbruch fehlte, rückte Drewes ins Tor. Er machte seine Sache im Saisonfinale gut, wurde danach Stammkeeper beim SV Sandhausen. Mittlerweile ist er die Nummer eins des Karlsruher SC.

Linker Verteidiger - Danilo Soares: Der Brasilianer steht nach wie vor beim VfL unter Vertrag, ist unter Trainer Thomas Letsch aber nicht gesetzt. Hinten links startet Bernardo. Soares verzeichnet nur fünf Saisoneinsätze.

Linker Innenverteidiger - Maxim Leitsch: Nach einem Bundesliga-Jahr mit dem VfL schloss er sich im Sommer 2022 Mainz 05 an. Die Zusammenarbeit ist noch nicht von Erfolg gekrönt. Leitsch fiel zwischendurch länger aus. Aktuell stehen Edimilson Fernandes und Anthony Caci auf jeden Fall vor ihm.

Rechter Innenverteidiger - Armel Bella-Kotchap: Auch er wechselte nach dem Klassenerhalt im Sommer 2022 - und zwar nach England. Beim FC Southampton schnupperte Bella-Kotchap Premier-League-Luft, wurde im Sommer 2023 an PSV Eindhoven verliehen. Seit Ende Oktober 2023 stoppt ihn eine Schulterverletzung.

Rechter Verteidiger - Herbert Bockhorn: Auch Bockhorn suchte sich im Sommer 2022 einen neuen Verein. Beim 1. FC Magdeburg spielt der in Uganda geborene Rechtsverteidiger eine gute Saison, kommt auf drei Tore und drei Vorlagen in 17 Zweitligaspielen.

Defensives Mittelfeld - Erhan Masovic: Masovic ist nach wie vor Bochumer. In der Verteidigung hatte er zunächst Keven Schlotterbeck und Ivan Ordets vor sich, profitierte zuletzt jedoch von Sperren und Verletzungen des Duos. Beim 1:1 in Frankfurt rückte er wieder auf die Bank.

Defensives Mittelfeld - Anthony Losilla: 37 Jahre ist Anthony Losilla mittlerweile alt und trotzdem ist er immer noch der Mittelfeldmotor des VfL. Er ist nach wie vor gesetzt und hat seinen Vertrag erst kürzlich um ein weiteres Jahr verlängert.

Linkes Mittelfeld - Gerrit Holtmann: Der 28-Jährige ist aktuell an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen, gab beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen sein Debüt. Beim VfL steht er noch bis Sommer unter Vertrag.

Offensives Mittelfeld - Robert Zulj: Zulj war in der Aufstiegssaison die Kreativzentrale des VfL, wechselte nach dem Aufstieg aber zu Ittihad Kalba nach Dubai. Glücklich wurde er dort nicht, sodass es nur ein Jahr später ablösefrei zum Linzer ASK ging. Dort blüht er wieder auf: In 15 Erstligaspielen lieferte Zulj in dieser Saison sieben Tore und sieben Vorlagen.

Rechtes Mittelfeld - Milos Pantovic: Pantovic spielt nach einem erfolglosen Jahr bei Union Berlin seit Sommer 2023 für den belgischen Erstligisten KAS Eupen. In 15 Ligaspielen schoss er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Sturm - Simon Zoller: Zoller spielt seit dieser Saison für den Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli, kommt da aber nicht zum Zug. Drei Jokereinsätze stehen in seinem Portfolio. Seit Anfang Dezember 2023 bremsen ihn muskuläre Probleme aus.

Trainer - Thomas Reis: Nach Aufstieg und geglücktem Klassenerhalt wurde Reis der Fehlstart in die Saison 2022/23 zum Verhängnis. Er musste gehen - und heuerte im Oktober 2022 beim FC Schalke 04 an. Mit den Knappen stieg er in die zweite Bundesliga ab. Seit Ende September 2023 ist er vereinslos.