Im Duell der Tabellennachbarn wollen der FC Augsburg und der VfL Bochum am Samstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Der FCA-Trainer warnt vor dem VfL.

Wenn der VfL Bochum am Samstag, 3. Februar, 15:30 Uhr, auf den FC Augsburg trifft, dann ist es ein Duell der Tabellennachbarn. Bochum, Vierzehnter, mit 20 Pukten gegen Augsburg, Dreizehnter, mit 21 Punkten. Klar ist: Der Sieger kann einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Bestenfalls läge Bochum dann elf, Augsburg gar zwölf Punkte vor dem Tabellensechzehnten 1. FC Köln.

Dass Gastspiele an der Castroper Straße traditionell unangenehm sind, weiß auch der verhältnismäßig neue FCA-Trainer Jess Thorup. "Bochum ist stark in den Zweikämpfen, im Pressing und bei hohen Bällen, auf uns wartet kein ruhiges Spiel. Die Spieler wissen, um was es geht", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Zu allem Überfluss muss Thorup in Bochum auf Niklas Dorsch verzichten. Der zentrale Mittelfeldspieler fällt mit Leistenproblemen aus. Auch Dion Beljo, zuletzt Joker im Sturm, muss mit einer Muskelverletzung an der Hüfte passen. Positives konnte er hingegen von einem möglichen Startelfkandidaten auf der Rechtsverteidigerposition berichten. "Mads Pedersen konnte heute voll trainieren."

Seit Thorup den FCA Mitte Oktober von Enrico Maaßen übernommen hat, ist bei den Fuggerstädtern ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Zuletzt verlor Augsburg gegen den amtierenden Meister FC Bayern München mit 2:3, machte phasenweise ein starkes Spiel.

Das erkannte auch Thorup auf der Pressekonferenz an. "Mit den Leistungen in den ersten drei Spielen nach der Winterpause war ich sehr zufrieden, dieses Selbstvertrauen wollen wir nun nach Bochum mitnehmen. Es geht um Big Points."

FC Augsburg: Kommt noch ein Neuzugang?

Mit an Bord könnte in Bochum auch Pep Biel sein, der Medienberichten zufolge von Olympiakos Piräus kommen soll. Biel ist ein 27 Jahre alter offensiver Mittelfeldspieler. Thorup hielt sich zum Thema Neuzugänge bedeckt. "In den letzten Tagen gab es viele Gespräche, jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Der Fokus liegt auf der Trainingswoche und dem Spiel am Samstag."

Im Hinspiel haben sich beide Teams 2:2-Unentschieden getrennt.