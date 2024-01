Der VfL Bochum hat Agon Elezi aus der ersten kroatischen Liga verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2027.

Eigentlich soll sich beim VfL Bochum noch etwas in der Offensive tun - zunächst aber kommt ein Spieler für das defensive Mittelfeld. Agon Elezi vom NK Varazdin aus der ersten kroatischen Liga soll den VfL perspektivisch verstärken. Der 22-Jährige wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zu Austria Klagenfurt, dem Fünften der österreichischen Bundesliga, in Verbindung gebracht, er unterschrieb jedoch bis 2027 "anne Castroper".

"Bei Agon Elezi hat sich kurzfristig eine Marktchance ergeben, die wir unbedingt nutzen wollten", erklärte Sportdirektor Marc Lettau den Transfer. "Er verfügt über großes Potenzial und wir trauen ihm perspektivisch den Sprung in die Bundesliga zu." Nun wolle man ihn "Schritt für Schritt" an die "Herausforderung" Bundesliga heranführen, wie Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport, anfügte. Über die Höhe der Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit 2020 in Kroatien aktiv

Über die nordmazedonischen Klubs FC Shkupi und Vellazerimi 77 Kicevo führte sein Weg nach Frankreich in die Jugend von SM Caen. Nur ein Jahr später wechselte Elezi zu KF Skenderbeu, bevor es ihn erneut nach einer Saison im Sommer 2020 zum damaligen kroatischen Erstligisten NK Varazdin führte.

Nach dem Abstieg im ersten Jahr verpasste Elezi einen Großteil der darauffolgenden Zweitligasaison. Dennoch gelang dem Verein der direkte Wiederaufstieg und sogar die Meisterschaft. Anschließend war der Sechser gesetzt, musste im letzten Monat der Hinrunde in der laufenden Saison allerdings erneut passen. Nun, ein halbes Jahr vor dem Ende seines Arbeitspapiers, folgt der Abschied.

Insgesamt absolvierte Elezi in dreieinhalb Jahren 68 Spiele für Varazdin, in denen ihm acht Tore gelangen. Am Dienstag verabschiedete sich der Abräumer via Instagram bei den Fans und erklärte: "Ich werde immer ein Stück dieses Klubs mit mir tragen, egal wohin ich mein Weg mich führt." Zunächst führt dieser Weg ihn in die Bundesliga - genauer gesagt "anne Castroper".