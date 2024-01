Mit Andreas Luthe hat der VfL Bochum ein echtes Urgestein zurückgeholt. Der 36-Jährige freut sich, zurück zu sein und spricht über ein mögliches Karriereende.

"Der Stau auf der A40 ist, wie ich ihn kenne", sagte Andreas Luthe am Rande des Trainings lachend. Klar, der gebürtige Velberter kennt die Region wie seine Westentasche. Durch seine Rückkehr zum VfL Bochum wird sich der 36-jährige Torhüter nun wieder regelmäßig mit der Verkehrslage im Ruhrgebiet auseinandersetzen müssen.

Auch beim VfL habe sich einiges getan. "Hier wurde viel verbessert und ausgebaut. Das ist für die Bundesliga sehr, sehr ordentliches Niveau. Wir haben hier Top-Bedingungen", lobte der 36-Jährige. "Einige Räumlichkeiten haben sich verändert. Grundsätzlich kenne ich mich aber aus."

VfL Bochum: Luthe über die Zeit nach der Karriere

Luthe soll in Bochum den Ausfall des etatmäßigen Ersatztorhüters Michel "Bruno" Esser kompensieren. "Wir haben nach einem erfahrenen Torwart gesucht, der neben Manuel Riemann und Niclas Thiede die Anforderungen an unser Trainings- und Spielniveau verlässlich erfüllt", hatte Sportdirektor Marc Lettau die Verpflichtung kommentiert. "Andreas Luthe erfüllt dieses Profil, kennt zudem Bochum und den VfL und kann uns sofort weiterhelfen."

Esser laboriert aktuell an einer Knieverletzung. Wann er zurückkehren wird, ist aktuell nicht klar. "Die Absprache mit Patrick Fabian und Marc Lettau war, dass ich für ein halbes Jahr aushelfe. Bruno hat gerade eine schwere Zeit", sagte Luthe und deutete gleichzeitig sein Karriereende an. "Ich bin eigentlich der Meinung, dass es im Sommer mal an der Zeit ist, sich um andere Dinge zu kümmern. Aus meiner Sicht, und das haben wir auch so besprochen, wäre das schönste Karriereende, hier im Heimspiel den Klassenerhalt zu schaffen. Besser geht es eigentlich nicht. Das wäre zu viel Fußballromantik, aber so plane ich zumindest."

Fußballromantik deshalb, weil Luthe ein echter Bochumer Junge ist. Im Sommer 2001 ist er aus der Jugend von Borussia Velbert in die Nachwuchsabteilung des VfL Bochum gewechselt. An der Castroper Straße reifte er zum Profi, bleib bis 2016. Für die erste Mannschaft des VfL Bochum absolvierte Luthe bisher 169 Pflichtspiele.

Er hat auch schon einen Plan, wie es nach der Karriere weitergehen soll. "Mein Lebensmittelpunkt wird voraussichtlich in Bayern sein. Ich habe meine Frau während meiner Zeit beim FC Augsburg kennengelernt, meine Tochter wohnt dort. Daher wird es mich irgendwann wieder dorthin verschlagen", erzählte er. "Meine Familie ist aber hier. Also werde ich in Zukunft zwei Orte bereisen. Bochum und Bayern."

Schon am Wochenende kommt es für Luthe zum Wiedersehen mit seinem alten Arbeitgeber. Am Samstag, 3. Februar, gastiert der FC Augsburg ab 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstaddion. mit gp