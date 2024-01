Er läuft und läuft und läuft und läuft. Und das auch in der kommenden Saison für den VfL Bochum. Der Kapitän hat seinen Vertrag verlängert.

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es perfekt. Anthony Losilla bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfL Bochum erhalten. Der 37-Jährige hat seinen Vertrag an der Castroper Straße um ein Jahr verlängert, er geht damit in der Saison 2024/25 in seine elfte Saison in Bochum.

325 Pflichtspiele hat der Franzose bereits für die Bochumer absolviert, nun ist klar: Es werden noch einige hinzukommen. Losilla, der jüngst von den RevierSport-Usern zum Revierfußballer des Jahres 2023 gewählt wurde, freut sich über die nächste Spielzeit im VfL-Trikot: "Ich habe immer gesagt, dass ich so lange spielen möchte, wie es mein Körper zulässt. Im Sommer bin ich zehn Jahre in Bochum und ich freue mich sehr darauf, dass ich als Spieler in ein elftes Jahr gehen kann. Mittlerweile bin ich der zweitälteste Feldspieler der Bundesliga – ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages so eine Marke erreichen würde. Nun aber werde ich alles dafür tun, dass wir auch im kommenden Jahr als Erstligist spielen werden. Vielleicht bin ich dann sogar der älteste aktuelle Bundesligaspieler."

Vor Losilla steht nur noch Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt, der am heutigen Donnerstag seinen 40. Geburtstag feiert. Losilla unterschrieb zunächst bis zum 30. Juni 2025 - doch das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

„Totos Leistung ist Jahr für Jahr außergewöhnlich und kann nicht hoch genug gewürdigt werden“, sagt Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL: "Wir sind stolz, solch eine Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen.“

Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum, ergänzt: „Jedes Jahr stellt sich Toto Losilla dem Konkurrenzkampf, jedes Jahr führt kein Weg an ihm vorbei. Das ist umso bemerkenswerter, da er in einer der besten Ligen der Welt auf einer lauf- und zweikampfintensiven Position immer wieder auf Top-Niveau performt und zudem die Mannschaft als Kapitän anführt.“