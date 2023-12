VfL Bochum: Bernardo über Leverkusener Rondo und seine Zeit in Bochum

Weihnachtspause beim VfL Bochum. Bernardo zieht trotz der Leverkusen-Pleite zum Abschluss des Jahres ein positives Fazit - und kann kaum erwarten, dass es weitergeht.

Der VfL Bochum hat das letzte Spiel des Jahres 2023 deutlich beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen mit 0:4 verloren. Das konnte auch Bernardo nicht verhindern, der von Beginn an Leistungsträger in Bochum ist und als bester Zweikämpfer der Liga überwintert.

"Bis zur 30. Minute haben wir ein gutes Spiel gemacht", sagte der Brasilianer im Anschluss. "Wir haben mit Druck und selbstbewusst gespielt. Dann haben wir dieses Tor kassiert." Die umstrittene Elfmeterszene wurde auch von Sportdirektor Marc Lettau als Knackpunkt gesehen.

"Danach brauchst du diese ein, zwei Minuten, um dich wieder zu konzentrieren. Du merkst diesen Schlag", so Bernardo weiter. "Und dann haben sie schon das zweite Tor gemacht, dann wird es schwierig. Sie sind eine der besten Mannschaften in Deutschland und wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, haben wir keine Chance."

Vor allem das Leverkusener Ballbesitzspiel habe Bernardo beeindruckt. "Es ist nicht lustig, kein Spaß, weil die sehr guten Fußball spielen. Wenn du von hinten ins Mittelfeld schaust, die kombinieren, spielen so viele Pässe, machen es wie im Rondo. Das ist sehr frustrierend."





Leverkusen mal ausgeklammert, ist Bernardo - wie Trainer Thomas Letsch - zufrieden mit der ersten Saisonhälfte. "Klar, am Anfang war es nicht so gut. Wir haben etwas Zeit gebraucht für eine gute Formation und welcher Spieler spielen soll."

Das lässt sich relativ deutlich am Beispiel von Bernardo erkennen. Erst als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette aufgeboten, spielt er seit dem 10. Spieltag links in der Viererkette. "Wir haben uns gefunden, die meisten Spiele okay gespielt. Wir können zufrieden in den Urlaub gehen. Nicht mit dem Spiel gegen Leverkusen, aber mit denen davor."

Wenn dieser Text online geht, ist Bernardo schon auf dem Weg in die Heimat. Auch wenn er nach eigenen Angaben aus rein sportlicher Sicht trotz vollem Pensum gar keine Verschnaufpause brauche. "Ich freue mich auf die Rückrunde und bin nicht müde. Ich genieße meine Zeit beim VfL Bochum und kann es kaum erwarten, das nächste Spiel zu spielen und wieder zu gewinnen."

Er fügte mit einem Grinsen hinzu: "Weil ich ein bisschen sauer bin, mit diesem Ergebnis nach Hause zu fliegen."