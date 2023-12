VfL Bochum: Winter-Transfers? So plant Sportchef Patrick Fabian

Das Fußballjahr neigt sich dem Ende und die Transferzeit rückt näher. Was Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian zu den Planungen des VfL Bochum sagt.

Wenn die Verantwortlichen des VfL Bochum nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres zusammenkommen und auf die bisherige Runde zurückblicken, dürfte das Fazit überwiegend positiv ausfallen.

Nach einem schwierigen Start kämpfte sich die Mannschaft von Thomas Letsch in die Saison und belegt nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sieben Partien in der Formtabelle sogar einen Europapokal-Platz. Auch die Leistungskurve zeigt seit Wochen nach oben. Der Kader hat seine Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen.

Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Bochumer in der anstehenden Wechselperiode noch einmal nachjustieren. "Im Transferfenster kann in beide Richtungen viel passieren", weiß Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian. "Wir wehren uns nicht dagegen, dem Kader Qualität zuzuführen. Wenn, dann aber nur in der Spitze, denn in der Breite sind wir sehr gut besetzt."

Zugleich wies der 36-Jährige vor der Auswärtsaufgabe bei Bayer Leverkusen zum Jahresabschluss (Mittwoch, 20.30 Uhr) darauf hin, dass er sehr zufrieden mit dem aktuellen Kader und den bisherigen Leistungen sei. Das beruht vermutlich nicht bei allen Profis auf Gegenseitigkeit.

Spieler wie Jordi Osei-Tutu oder Moritz Römling fristen in dieser Saison ein Reservisten-Dasein, sind noch ohne Einsatz - und kommen damit für einen Abgang im Winter infrage, sollte den VfL ein passendes Angebot erreichen.

Ebenso galt Talent Tim Oermann als Kandidat für eine Ausleihe, etwa zu Rot-Weiss Essen. Allerdings könnte der 20 Jahre alte Junioren-Nationalspieler auch kurzfristig wichtig werden für den VfL. Gegen Union Berlin feierte Oermann sein Saison-Startelfdebüt und wurde anschließend von Letsch für seine Leistung gelobt. Hier gilt es für die Verantwortlichen und die Spielerseite abzuwägen, welcher Schritt der Entwicklung des Innenverteidigers am zuträglichsten ist.

So oder so: Fabian merke zwar, dass "die Drähte heißer laufen und Bewegung" in den Transfermarkt kommt. "Aber es gibt nichts, das so konkret ist, dass etwas in die eine oder andere Richtung final besprochen wird."